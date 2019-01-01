ماذا ينتظر الإسماعيلي عقب إلغاء مباراته أمام الأفريقي؟

عقوبة قاسية في انتظار الدراويش بسبب الشغب الجماهيري

فيسبوك تويتر بلال محمد

ينتظر الإسماعيلي العديد من العقوبات المغلظة، بعد الشغب إلغاء مباراته امام الأفريقي التونسي، بسبب الشغب الجماهيري، في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

واستضاف الإسماعيلي نظيره الإفريقي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ولكن الحكم لم يُكمل المباراة بسبب الشغب الجماهير.

ووفقاً لقوانين الاتحاد الأفريقي في هذه الحالة، فإن الإسماعيلي يعتبر خاسراً للقاء، كما أنه سيتم استبعاده من البطولة.

وكانت تشير النتيجة إلى تقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف، حتى الدقيقة 84 قبل أن يزداد الشغب الجماهيري ويوقف الحكم المباراة قبل أن يلغيها.

واحتج جمهور الدراويش، على قرارات حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإفريقي، كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

الجدير بالذكر أن وفاق سطيف الجزائري، تعرض إلى استبعاد من دوري أبطال أفريقيا 2016، لنفس السبب في مباراة الفريق امام صن داونز الجنوب أفريقي.