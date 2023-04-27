ماذا يعني؟ بيليه يتحول إلى كلمة رسمية في معجم اللغة!

التكريم الأفضل لبيليه في قواميس اللغة البرتغالية

حاول البرازيليون تكريم أسطورتهم بيليه بما يليق به فلم يجدوا إلا تخليده في قاموس اللغة البرتغالية؛ فكلمة "بيليه" باتت تُطلق لوصف أي شخص فريد من نوعه.

أعلنت شركة "ميتشيلز" التي تقدم قواميس لغة برتغالية بنفس الاسم في البرازيل، أمس الأربعاء، والتي كانت جزءًا من حملة جمعت 125 ألف توقيع عن إضافة كلمة "بيليه" في القاموس لتعني "الأفضل أو الفريد من نوعه لوصف أي شخص": "صنعنا التاريخ اليوم سويًا بإضافة اسم ملك كرة القدم في قاموس اللغة البرتغالية؛ بيليه بات يعني "الأفضل".

وتوفي أسطورة البرازيل الذي يحمل اسم "إديسون آرانتيس دو ناسيمنتو" المشهور ببيليه في ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 82 سنة بعد حياة حافلة بالإنجازات فهو اللاعب الوحيد المتوج بثلاث بطولات في كأس العالم.