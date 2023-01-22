ماذا يحدث مع صلاح؟ رقم سلبي غير معتاد من الملك المصري

يمر محمد صلاح بوقت سيئ للغاية مع ليفربول، وحقق رقمًا سلبيًا غير مسبوق في المباريات الماضية مع "الريدز".

يمر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بمرحلة انعدام وزن غير معتادة في مسيرته مع "الريدز"، والتي بدأت منذ عام 2017.

صلاح ظهر بشكل متواضع خلال مباراة ليفربول وتشيلسي، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

حساب "Anfield Watch" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والمتخصص في متابعة أخبار ليفربول، نشر إحصائية غير معتادة للملك المصري.

الحساب أكد أن مباراة تشيلسي كانت الثالثة على التوالي التي لا يتمكن فيها صلاح من تسديد ولو كرة واحدة على مرمى المنافسين في الدوري الإنجليزي، وجاء ذلك خلال خسارة ليفربول أمام برينتفورد ثم برايتون، وأخيرًا تشيلسي.

يذكر أن آخر هدف سجله صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي كان في شباك ليستر سيتي، خلال مباراة الجولة 17 من المسابقة، والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3-1.