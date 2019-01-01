ماذا يحتاج بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات؟

سوق الانتقالات الصيفي الحالي سيكون له تداعيات كبيرة على العملاق البافاري ومستقبله..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

ينتظر بايرن ميونيخ صيفًا حافلاً، قد يكون له تداعيات خطيرة على ما إذا كان البايرن سيبقى بين نخبة الأندية الأوروبية على مدى العقد المقبل، أم ينزل من تلك الدرجة.

تم اعتبار هذا الموسم عامًا انتقاليًا لكبير البوندسليجا، حيث جاء بالمدرب الشاب نيكو كوفاتش لخلافة الأستاذ القيدوم يوب هينكس، وعلى عكس معظم عمليات إعادة البناء، كان على كوفاتش الانتقال إلى المنزل والاحتفاظ بأَثَاثَة الحالي.

تسبب هيمنة بايرن المحلية على مدى العقد الماضي في جعل رؤساء النادي يشعرون بثقة مفرطة معتقدين أن كوفاتش من السهل عليه الفوز بالدوري الألماني. فاز به بالفعل لكن بشق الأنفس عكس المواسم الأخيرة، ما يعد تهديدًا للبايرن.

نتيجة لتلك الثقة لم يتم إنفاق أي أموال على الانتقالات في الصيف، حيث احتفظ الفريق الأساسي بثمانية لاعبين من موسم الثلاثية التاريخي 2013.

لكن إدارة النادي البافاري أظهرت نيتها القوية في الميركاتو، فكانت البداية بدعم الأظهرة «اليمين واليسار» بضم بنيامين بافارد بطل العالم مع فرنسا، ولوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد نظير 80 مليون يورو، وهو إعلان كبير لنية البايرن بعد أن كانت أغلى صفقة في تاريخه قبل ذلك بنصف هذا السعر فقط!

مسيرو النادي كارل هاينز رومينيجيه وأولي هونيس مستعدون للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على وجود ناديهم بين النخبة الأوروبية، لكن عليهم إضافة بعض التدعيمات الأخرى الحيوية.

«نوير الجديد»

عندما يتعلق الأمر بالمناقشة حول أفضل حارس مرمى في العالم في السنوات الـ5 الماضية على الأقل، فإن مانويل نوير سيكون بلا شك الاسم الأول على شفاه الناس بعد تألقه مع النادي والمنتخب.

لكن هذا كان ماضي، والماضي لا يساعد الحاضر.. فالحارس البالغ من العمر 32 عامًا عانى من انخفاض حاد في مستوياته بعد إصابة القدم التي أبقته بعيدًا عن كل موسم 2017/2018 تقريبًا.

أظهر أداءه في الدوري الالماني هذا الموسم إلى أي مدى انخفض مستواه، والأمر نفسه في دوري أبطال أوروبا، وهدف ساديو ماني الأول في شباكه في مباراة ليفربول دليل على ذلك.

على بايرن الآن التفكير في حارس جديد.. حارسه الشاب كريستيان فروشتل لديه مستقبل كبير، لكن بايرن بحاجة لحارس من طراز عالمي.

المرشح الأول الذي يجب على بايرن التفكير فيه هو حارس شالكه الموهوب ألكسندر نوبل، والذي يسير على خطى نوير بالظبط.

كان نوبل أحد مصادر الفرح النادرة هذا الموسم مع نادي شالكه بانقاذاته وموهبته، والتي أبعدت شبح الهبوط عن ناديه.

تعويض الـ«روبيري»

من المستحيل أن تتحدث عن نجاح بايرن ميونخ في السنوات الماضية دون أن تذكر فرانك ريبيري وأرين روبين، وبعد رحيلهما هذا الموسم فإن بايرن ميونيخ عليه تعويضهما بجناحين بنفس القيمة.

بايرن لديه بالفعل كينجسلي كومان وسيرجي جنابري إضافة إلى ألفونسو ديفيز، لكنهم لا يتمتعون بالخبرات الكافية للعب الأدوار الأولى مع البايرن.

يحتاج بايرن ميونيخ إلى جناح موهوب قادر على تحمل عبء الثنائي الأسطوري، لاعب صغير نسبيًا يخدم الفريق على المدى الطويل.. بالأخص يحتاج إلى ليروي ساني.

ساني جناح لا يحتاج للكثير من الحديث عن جودته الفذة، فهو موهبة ألمانية خالصة ولديه خبرة باللعب في أفضل المستويات الأوروبية، ناهيك أن وضعيته الحالية في السيتي تُرشحه للرحيل.

لم يعد ساني أساسيًا في تشكيلة السيتي بفضل تألق رحيم ستيرلينج، وعقده الحالي ينتهي في عام 2021، وقد يشعر مانشستر سيتي بأنه بحاجة إلى بيعه هذا الصيف خشية أن تنهار قيمته السوقية.

الاسم الأكثر منطقية في الجناح الآخر هو نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي، والمطلوب من جانب آرسنال بعد أن تألق بشكل لافت هذا الموسم مع فريقه.

بعض التقارير رشحت لاعب باير ليفركوزن كاي هافيرتز، لكن في رأيي هو أقرب إلى لاعب وسط مهاجم CAM أكثر منه جناح، وفي الوقت الحالي بايرن ميونيخ ليس بحاجة لدعم هذا المركز، كما أن سعره سيكون كبيرًا، وسيجد بايرن صعوبة في إقناع ليفركوزن في تركه خاصة أنه سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.. ربما يكون خيارًا للمستقبل بالنسبة للبايرن.

إرتكاز دفاعي جديد

لا يوجد لاعب وسط في بايرن حاليًا يتمتع بالقدرات الدفاعية التي يمتلكها خافي مارتينيز، ومع تقدمه في العمر وتخطيه الـ30، فإن بايرن بحاجة لجلب لاعب وسط مدافع جديد.

هناك خيار في رأيي قد يستغرب منه البعض في هذا المركز، لكنه يوفر عدة ميزات.. إنه لاعب هيرتا برلين نيكلاس شتارك.

شتارك «بلدوزر ألماني» يبلغ طوله 6 أقدام، تشعر أنه قطار وليس لاعب كرة.. غالبًا ما يلعب كقلب دفاع، رغم أن كثيرين (بمن فيهم أنا) يرون أنه قادر على اللعب في مركز الوسط الدفاعي.

هو مشابه تمامًا لخافي مارتينيز، نفس الطول والوزن والمركز، علمًا أن مارتينيز لعب كقلب دفاع مع أتلتيك بلباو سابقًا قبل التحول إلى مركز لاعب الوسط المدافع والتألق فيه.

مُهاجم يُخفف الأعباء عن ليفاندوفسكي

يبلغ روبرت ليفاندوفسكي 31 عامًا، ويُطلب منه أن يلعب كافة المباريات لأنه لا يوجد أحد في الفريق يحل محله بعد بيع ساندرو فاجنر للصين.

تعاقد بايرن بالفعل مع يان فيات أرب، لكنه بعيد عن كونه لاعبًا من طراز نادي كبايرن ميونيخ.

تيمو فيرنر هداف لايبزيج هو المهاجم الذي يحتاجه بايرن مونيخ في رأيي، يتمتع بغريزة تهديفية عالية حيث سجل 69 هدفًا في 93 مباراة، ويتميز بالسرعة الفائقة، ولديه خبرات على المستويات الكبرى كدوري أبطال أوروبا.

فيرنر مختلف عن ليفاندوفسكي، ويجب أن نعترف أنه أقل فاعلية بكثير عندما يلعب كمهاجم صريح «رقم 9» بمفرده، لذلك هو يلعب إلى جانب يوسف بولسن في خط هجوم لايبزيج.

هذا من شأنه أن يهدد طريقة بايرن الحالية لأنه سيضطر للعب بطريقة تشمل مهاجمين اثنين للاستفادة من فيرنر، لكن هذا مجرد خيار ربما يجعل بايرن أكثر قوة هجومية ويُحرر ليفا بعض الشيء.. ناهيك أن فيرنر يُجيد اللعب كجناح أيضًا.