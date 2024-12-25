ماذا يحتاج المنتخب السعودي للتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تعرف على كيفية تأهل المنتخب السعودي لنصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 قبل مباراته أمام العراق..

رغم أن المنتخب السعودي فشل في الظهور إلى الآن بمظهر يليق بتطلعات الجماهير المتعلقة بحب الأخضر في كأس الخليج العربي "خليجي 26" إلا أن فرصه في الوصول لنصف النهائي من البطولة لا تزال بين يديه.

الهدف المتأخر الذي وقع عليه عبد الله الحمدان أمام اليمن وقاد ريمونتادا الأخضر الذي كان متأخرًا بهدفين، فتح أبواب البطولة مرة أخرى على مصراعيها أمام رجال المدرب هيرفي رينارد.

في السطور التالية نستعرض لكم النتائج المؤهلة للأخضر السعودي إلى نصف النهائي من بطولة خليجي 26 بعد نتيجتيه في المباراتين الأولى والثانية..

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ما نظام بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26؟

البطولة مقسمة إلى مجموعتين، كل مجموعة تتكون من 4 منتخبات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما يلاقي الفريق صاحب المركز الأول من المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية، ويواجه متصدر الثانية وصيف الأولى.

في حالة تساوي النقاط بين منتخبين، يتم الاحتكام إلى نقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف الإجمالي، ثم عدد الأهداف المسجلة وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للبطاقات الصفراء والحمراء كقواعد للعب النظيف.



ترتيب مجموعة السعودية في كأس الخليج العربي خليجي 26

وقعت السعودية في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من البحرين والعراق واليمن..

المجموعة الثانية

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 البحرين 2 2 0 0 5 2 +3 6 2 السعودية 2 1 0 1 5 5 0 3 3 العراق 2 1 0 1 1 2 -1 3 4 اليمن 2 0 0 2 2 4 -2 0

كيف يتأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟

يخوض المنتخب السعودي مباراة فارقة ضد نظيره العراقي، في ظل تساوي الفريقين في النقاط، لكن فارق الأهداف حاليًا يصب لصالح الأخضر بفارق هدف وحيد.

المنتخبان نجحا في الفوز على نفس الخصم "اليمن" بنفس فارق الأهداف "هدف واحد" بينما هزما من نفس المنتخب "البحرين" ولكن بفارق هدف واحد في حالة السعودية، وفي الحالة العراقية بفارق هدفين.

لذلك يملك السعوديون أفضلية تحقيق نتيجتين لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهما نتيجتا التعادل أو الفوز، بقاء الوضع على ما هو عليه بالتعادل يعني أن السعودية ستتأهل في المركز الثاني.

أما في حالة فوز السعودية فستتأهل أيضًا بالوصافة لأن البحرين ضمنت الصدارة، حتى لو تعرضت للهزيمة من اليمن في المباراة الأخيرة، في ظل تفوقها على الثنائي السعودية والعراق في المواجهات المباشرة.

في حالة هزيمة السعودية أمام العراق تخرج مباشرة، ويتأهل العراق إلى الدور الثاني وصيفًا للمجموعة خلف المنتخب البحريني.

ما موعد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26؟