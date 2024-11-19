ماذا يحتاج المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

تعرف على كيفية تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026 ممثلًا لقارة آسيا، وفرص الأخضر في الوصول إلى المونديال..

تمكن منتخب السعودية من الحضور في المونديال السابق عام 2022، والذي قامت قطر بتنظيمه، وكان الأخضر في مجموعة الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ولكن لم يحالفه الحظ في التأهل من دور المجموعات.

وفي التصفيات الحالية وصل الأخضر إلى الدور الثالث الذي لا يقدم فيه الأداء المرجو حتى الآن لكنه يتشبث بآماله كلها في الوصول إلى كأس العالم 2026 والذي يقام في كندا وأمريكا والمكسيك.

وفي هذا التقرير، نتعرف على كيفية تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026 ممثلًا لقارة آسيا، وفرص الأخضر في الوصول إلى المونديال.

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ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟

سيتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا إلى أربعة أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول سيشارك به 20 منتخبًا وهم الأقل تصنيفًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم توزيع الـ 20 منتخبًا على 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب، في شهر أكتوبر 2023، ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني.

وفي الدور الثاني سيشارك أعلي 26 منتخبًا في تصنيف فيفا، بالإضافة إلى المتأهلين من الدور الأول، سيتم تقسيمهم على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وستكون مواجهات المجموعات في الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يتأهلون إلى كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، سيتم إجراء قرعة في عام 2024 سيتم توزيع فيها الـ 18 منتخبًا المتأهلين إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يشارك أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع من التصفيات.

وفي الدور الرابع، كما ذكرنا سابقًا سيشارك به أصحاب المركزين الثالث والرابع من الدور الثالث، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

وستقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتين الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا - الدور الثالث

المجموعة الثالثة:-

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 اليابان 5 4 1 0 19 1 +18 13 2 أستراليا 5 1 3 1 4 3 +1 6 3 السعودية 5 1 3 1 3 4 -1 6 4 الصين 5 2 0 3 5 13 -8 6 5 البحرين 5 1 2 2 3 8 -5 5 6 إندونسيا 5 0 3 2 4 9 -5 3

جدول مباريات المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 - الدور الثالث

المباراة الموعد النتيجة الملعب إندونيسيا - السعودية الثلاثاء 19 نوفمبر 2024،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-2 جيلورا بونج كارنو السعودية - الصين الخميس 20 مارس 2025 غير محدد بعد اليابان - السعودية الثلاثاء 25 مارس 2025 غير محدد بعد البحرين - السعودية الخميس 5 يونيو 2025 غير محدد بعد السعودية - أستراليا الثلاثاء 10 يونيو 2025 غير محدد بعد

كيف يتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2026؟

وصل المنتخب السعودي إلى النقطة رقم 6 التي تجعله يتساوى في الرصيد مع كل من أستراليا والصين وإندونيسيا بعد أن خسر من الأخير في مفاجأة مدوية، وهذه النتائج في ظل انفراد اليابان بالصدارة وتغريدها خارج السرب واحتياجها لفوز واحد لضمان التأهل في الصدارة رسميًا تعني أن الأخضر سينافس إما على الوصافة التي تؤدي إلى التأهل المباشر، أو على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى الدور الرابع.

نظريًا يحتاج المنتخب السعودي إلى معجزة للتأهل في الصدارة، تتمثل في عدم حصول اليابان على 3 نقاط من آخر 4 مباريات، وفوز الأخضر بالمباريات الأربع جميعًا المتبقية.

استهداف التأهل كوصيف قد يكون أهم أهداف هيرفي رينارد، ويبدو أن المنتخب الأسترالي سيكون الحلقة الأقوى في المنافسة مع السعودية على هذا المركز.

أما المنافسة على المركزين الثالث والرابع فستكون بين كل فرق المجموعة المتبقية على الأغلب، وعليه فإن الأخضر لا يزال يمتلك كافة الحظوظ للوصول، لكن الصدارة باتت مستحيلة إكلينيكيًا.

أيضًا لابد من الحفاظ على فكرة فارق الأهداف في شكل معتدل، لأنها قد تلعب دورًا حاسمًا في حسابات الصعود المعقدة بين الفرق المتقاربة للغاية في رصيد النقاط.

