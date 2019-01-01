ماذا قال ميسي لراموس في مشاجرة كلاسيكو الدوري الإسباني؟

ليونيل ميسي قائد برشلونة تورط في مشادة لفظية مع سيرخيو راموس نجم دفاع ريال مدريد عقب أن تسبب قائد الملكي في إصابة البرغوث في وجهه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مباراة الأمس بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو مشاجرة بين كلاً من ليونيل ميسي وسيرخيو راموس.

جاء هذا على هامش تدخل عنيف من سيرخيو راموس قائد ريال مدريد على ليونيل ميسي حامل شارة قيادة فريق برشلونة بنهاية الشوط الأول.

توجه راموس ليطمئن على ميسي بعد التدخل بعدة ثواني لكن الأرجنتيني لم يقبل الإعتذار من نظيره الإسباني وبدأت مشاجرة لفظية بينهما.

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تصدر ميسي مشهد المشاجرة بعد أن أبعد نجوم الفريقين بينهما، وظهر وهو يتحدث مع راموس بغضب كبير وبصوت مسموع لكل من في أرض الملعب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتيني فميسي قال لراموس: "أنت مثل اللبن الفاسد" وهو تعبير في الإسبانية يعني الشخص السيء الطباع، ولكن بحسب ما ذكرت صحف أخرى فقائد برشلونة سب نظيره نجم ريال مدريد وذكر سيرة شقيقته.

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جدير بالذكر أن راموس كان قد نفى في تصريحات صحفية بعد اللقاء أن يكون قد تعمد إيذاء ميسي، لكن الحكم الإسباني السابق خوان أندوخار أوليفار أكد أن قائد ريال مدريد استحق الحصول على بطاقة حمراء في التدخل على نظيره قائد برشلونة.