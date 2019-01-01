ماذا قالت الصحافة العالمية عقب فوز قطر بكأس آسيا؟

الصحافة العالمية تشيد بقطر وتتغني بهداف البطولة المعز علي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشادت الصحافة العالمية، بفوز المنتخب القطري بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على المنتخب الياباني في النهائي.

واستضاف ملعب مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ملعب اللقاء والذي انتهى بفوز العنابي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكتب صحيفة الجارديان الإنجليزية، عقب فوز قطر: "قطر مستضيف مونديال 2022 يصعق اليابان ويفوز بأكبر لقب اسيوي".

وفي نفس السياق، كتبت صحيفة فوكس سبورتس: "قطر تتربع على العرش القاري الآسيوي وتصعق اليابان في نهائي كاس أمم اسيا".

وأشادت صحيفة فرانس فوتبول بالعنابي، حيث عنونت: "قطر تدخل التاريخ وتحرز لقبها الآسيوية الاول على مستوى المنتخبات".

1⃣🏆 الأولى وبالتأكيد سيخططون ويعملون على ألا تكون الأخيرة 🙌

لكن صدّقونا، هذه المرة ستبقى مختلفة 👌#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/Ed1ZHKbuYx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

ووصفت يوروسبورت، المنتخب القطري بملك الكرة الآسيوية، وكتبت: "قطر الملك الجديد لكرة القدم الآسيوية حيث ازاح اليابان عن عرشه".

وكتبت واشنطن بوست: " مستضيف مونديال 2022 يحرز لقبه الأكبر بالفوز بنهائي كاس امّم اسيا على اليابان بنتيجة 3 – 1".

وفي لاجزيتا الإيطالية، كتبت: " قطر تهزم اليابان 3-1 وتتوج بكاس أمم اسيا"

وفي رومانيا، أشادوا بالمعز علي، حيث كتبت صحيفة سبورت: " مذهل للغاية، القطري المعز علي يسجل شبيه بهدف البرازيلي ريفالدو ويساعد قطر للفوز بكاس آسيا".

وسلطت الصحافة الأرجنتينية الضوء على العنابي، حيث كتبت: "المنتخب القطري الذي سيلعب في مجموعة الارجنتين في كوبا امريكا هو الاقوى اسيويا".