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كأس آسيا

ماذا قالت الصحافة الأجنبية عقب تأهل قطر التاريخي في كأس آسيا؟

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AFC
العنابي يتأهل للمرة الأولي في تاريخه إلى نصف نهائي كأس آسيا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

سلطت الصحف الرياضية الأجنبية، الضوء على تأهل قطر التاريخي إلى نصف نهائي كأس آسيا، على حساب كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

وحجز المنتخب القطري مقعده في نصف نهائي لأول مرة في تاريخه، بهدف عبد العزيز الحاتم في الدقيقة 79 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وكتبت صحيفة أولية الأرجنتينية عقب المباراة: "قطر تكشر عن انيابها لكوريا، والأرجنتين تراقب المنتخب القطري عن قرب".

وقالت صحيفة فوكس سبورت: "قطر تستمر في تحطيم الأرقام القياسية، وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا دون ان تتلقى أي هدف".

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ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية صورة، من اللقاء وعنونت: "قطر تحرج كوريا وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم آسيا".

وركزت صحيفة فوتبوليت الكولومبية، عن المباراة، حيث كتبت: "قطر سيسبب الكثير من الإحراج للمنتخبات الشهيرة في كوبا أمريكا".

ومن المنتظر ان يشارك العنابي، في بطولة كوبا أمريكا المقبلة في الصيف، حيث يلعب في المجموعة الثالثة برفقة كلاً من، الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

وكتب صحيفة فوتبول الروسية، في موقعها عقب اللقاء: "قطر ترسل كوريا الجنوبية إلى العاصمة سيول، بعد الفوز عليه في ربع نهائي كأس آسيا".

ونشرت صحيفة واشنطن بوست صورة من فرحة العنابي، وكتب: "قطر وإنجاز تاريخي في كأس آسيا، بالوصول إلى نصف نهائي البطولة".

وأشادت صحيفة دياريو البرتغالية، بمستوي قطر حيث كتبت: "قطر يهزم منتخب المدرب البرتغالي، باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية الذي انبهر من مستوى المنتخب القطري".

ونشرت صحيفة سي دي إف التشيلية، عبر موقعها رسالة إشادة بالعنابي حيث قالت: "قطر تتفوق على كافة التوقعات التي كانت تشير بفوز كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس آسيا".

الجدير بالذكر ان المنتخب القطري، يواجه الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا، في مباراة نصف نهائي الثانية من البطولة، على أن يكون نصف النهائي الأول بين إيران واليابان.

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