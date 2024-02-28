ماذا فعلت يا كريستيانو؟.. الدون يغضب جماهير فانتازي دوري روشن

الإثارة مستمرة في البطولة

غضب رونالدو، فأحزن عشاق "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية.. هكذا يمكن وصف حال لاعبي الفانتازي للجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، نظرًا للحيرة التي تمتلكهم بسبب النجم البرتغالي مهاجم النصر.

كان "جول" قد إطلاق مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية، بداية من الجولة الـ20 وحتى نهاية البطولة، بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

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وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دخل في مناوشات مع جماهير الشباب خلال الفوز الذي حققه النصر (3-2)، فارتكب تصرفًا أحمق، قد يكلفه الإيقاف لمدة مباراتين.

وما زاد من حزن لاعبي "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية هو أن نقاط رونالدو مضمونة في الجولتين المقبلتين، حيث ينتظر النصر مباراتين في المتناول أمام الحزم، والرائد.

وستكون أولى النصائح لكل عشاق اللعبة، الانتظار حتى اللحظة الأخيرة كي يتبين موقف النجم البرتغالي.

وما يزيد من حزن اللاعبين هو غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن مواجهة الاتحاد بسبب تراكم الإنذارات.

من نختار؟

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بالطبع بعد مرور جولتين على انطلاقة فانتازي جول، فقد استقر الجميع على تشكيلته، لكننا هنا نقدم لكم بعض اللاعبين الذين يمكن أن تضيفهم إلى التشكيلة سواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم.

أول نصيحة بالطبع، هي ألا تفرط في الصربي ميتروفيتش بتشكيلتك لأن نقاطه مضمونة، ومع غيابه عن الجولة يمكنك الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

أما كريستيانو، وفي حالة تأكد إيقافه، فإننا ننصح ببيعه لأنه يمكن الاستفادة من سعره الضخم البالغ 13.5 مليون لاستقدام نجم تألق في آخر جولتين وهو روبرتو فيرمينو، وهو بسعر معقول في حدود 8.5 مليون.

ويمكنك أن تستقدم أيضًا لاعبًا متألقا في الجولات الأخيرة وهو جورج كيفن نكودو، مهاجم ضمك، وبالطبلع يجب أن تكون حريصًا على تواجد عبد الرزاق حمدالله ضمن التشكيلة الهجومية.

وفي خط الوسط، فيمكنك الاعتماد بكل تأكيد على أندرسون تاليسكا، الذي سيتحمل العبء كله في النصر، حال غياب رونالدو، فضلاً عن توهجه وتسجيله هدفين في آخر الجولة.

كما يمكنك الاعتماد على سيكو فوفانا، وكذلك يمكن اختيار لاعبين مثل رياض محرز (الأهلي)، وسالم الدوسري (الهلال)، وسافيتش (الهلال)، وفرانك كيسي (الأهلي).

وعن الخط الخلفي، سواء في حراسة المرمى أو الدفاع، فيجب أن تضم تشكيلتك أحد لاعبي الهلال الذي يقدم مستوى باهرًا، ويواصل سلسلة انتصارات خارقة، فيمكنك الاعتماد على ياسين بونو في الحراسة، وعلي البليهي في الدفاع.

كما نرشح لك لاعبين مثل، متعب الحربي، لرخص ثمنه كما أن الشباب بدأ يقدم مستويات جيدة، ويتقدم الحربي كثيرًا ويمكنه صناعة أكثر من هدف.

وكذلك يمكنك الاعتماد على جواد الياميق، مدافع الوحدة، حيث سجل هدفين في آخر 4 مباريات، ويتقدم كثيرًا في الكرات العرضية، وكذلك يمكنك الاعتماد على عبد الله مادو، مدافع الاتفاق.

خيارات الكابتن

1 – كريستيانو رونالدو (حال لم يتم إيقافه): خيار رائع أمام مباراة في المتناول، ولا يكاد يخرج من أي مباراة دون المساهمة عبر التهديف أو الصناعة.

2 – أندرسون تاليسكا (حال إيقاف رونالدو): خيار جيد وهو يتألق بصورة لافتة في الفترة الأخيرة.

3 – روبرت فيرمينو: سجل هدفين وصنع هدفًا في آخر جولة وأمامه مباراة سهلة أمام الفتح.

4 – رياض محرز: سجل هدفًا وصنع ثانيًا في آخر مباراة وأمامه مباراة سهلة أمام الفتح.

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