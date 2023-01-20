ماذا حدث؟ تشواميني يعتذر لجماهير ريال مدريد

لاعب الوسط الفرنسي لم يملك إلا الاعتذار

أثار الفرنسي الدولي أوريلاين تشواميني حفيظة جماهير ريال مدريد بعد ظهوره في إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة بينما كان فريقه يعاني للفوز على فياريال في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

واعتذر تشواميني الذي يغيب بداعي الإصابة عن ريال مدريد بسبب وجوده في هذه المناسبة أثناء مباراة فياريال وريال مدريد التي انتهت بفوز الملكي 3-2 بصعوبة.

وكتب تشواميني عبر "تويتر": "أعتذر للنادي والجهاز الفني وزملائي وجماهير ريال مدريد عن وجودي في مناسبة في وقت كنا فيه على المحك في الكأس".

وأردف: "لقد كان تركيزي طوال الوقت على ما كان يحدث في فياريال، لكنني لم أفعل الشيء الصحيح. آسف جدا".