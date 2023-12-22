ماجواير جديد؟ مانشستر يونايتد يتحرك لضم مدافع جديد مقابل 100 مليون إسترليني!

صراع شرس مع توتنهام للفوز بالصفقة

يستعد مانشستر يونايتد للدخول في سباق شرس خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل الفوز بصفقة دفاعية جديدة.

ويقبل اليونايتد على ميركاتو ساخن، خصوصًا مع وضع قائمة بأسماء الراحلين على رأسها جادون سانشو ودوني فان دي بيك وكاسيميرو، إلا أن مركز قلب الدفاع هو أكثر ما يشغل الهولندي إريك تين هاج، مدرب الشياطين الحمر.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم إيفرتون جاراد برانثويت، باعتباره العنصر الذي يبحث عنه لتأمين منظومته الدفاعية مع هاري ماجواير.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة ستكون مكلفة للغاية ومرهقة لخزائن اليونايتد، خصوصًا أن إيفرتون يتمسك بخدماته ولا يريد بيعه قبل نهاية الموسم ولذلك سيفتح مزادًا عليه، لن ينتهي بأقل من 100 مليون إسترليني.ويريد اليونايتد حسم التعاقد مع برانثويت قبل أن يتدخل توتنهام في الصراع عليه، حيث يمثل هدفًا أيضًا لمدربه أنجي بوستيكوجلو، وبحسب ما ورد للصحيفة فإن الشياطين الحمر مهتمون أيضًا بلاعب خط الوسط أمادو أونانا.

وبذلك سيصبح خط دفاع اليونايتد يضم أغلى مدافعين في العالم، حيث قدرت الصحف البريطانية قيمة صفقة انتقال هاري ماجواير لأولد ترافورد بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، ما يزيد بخمسة ملايين جنيه عن صفقة انتقال الهولندي فيرجيل فان دايك إلى ليفربول في 2018، والتي كانت أغلى صفقة انتقال لمدافع في العالم.