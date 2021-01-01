"ماجد النفيعي مطلبنا" .. هاشتاج جمهور الأهلي يتصدر تويتر

الجمهور الأهلاوي يُحدد مطلبه بعد النتائج السلبية للفريق

دشن جمهور الأهلي السعودي هاشتاج على تويتر للمطالبة بإقالة عبد الإله مؤمنة رئيس النادي من منصبه وتعيين ماجد النفيعي بدلًا منه، وذلك في أعقاب الخسارة الجديدة للفريق أمام الرائد في الدوري السعودي يوم أمس.

الفريق الجداوي سقط أمام الرائد بنتيجة 3-2 في افتتاح الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد فجر ذلك غضب الجماهير الأهلاوية، والتي صبت جام هذا الغضب تجاه مجلس الإدارة ورئيسه مؤمنة.

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مجلس إدارة النادي كان قد دعا إلى جمعية عمومية غير عادية عُقدت يوم 6 أبريل الماضي للنقاش حول أوضاع النادي المالية والإدارية، ورغم مطالبة العديد من الأعضاء الرئيس عبد الإله مؤمنة بالاستقالة والرحيل إلا أنه رفض تمامًا معللًا ذلك بعدم وجود شخص آخر يستطيع تحمل تلك المسؤولية الكبيرة.

الجمهور الأهلاوي دشن هاشتاج "ماجد النفيعي مطلبنا" الذي أصبح "تريند" في تويتر سريعًا، وقد طالب العديد من المغردين وزارة الرياضة السعودية بالتدخل وإقالة عبد الإله مؤمنة وتعيين النفيعي بدلًا منه، فيما رأى البعض ضرورة التخلص من الرئيس الحالي أولًا ثم الدعوة لانتخابات جديدة كما حدث في نادي النصر مؤخرًا.

وتفاعل ماجد النفيعي الذي جدد عضويته الذهبية في النادي مؤخرًا وحضر الجمعية العمومية مع ذلك الهاشتاج، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "محبة الناس نعمة من الله، الحمد لله عليها".

صاحب الـ46 عامًا كان قد تولى رئاسة الأهلي عام 2018 حين عينه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية آنذاك، ورغم أن قرار التعيين كان يمتد لمدة عام إلا أنه استقال من منصبه في ديسمبر 2018 بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري السعودي.