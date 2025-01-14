"تجاهل أبجديات التحكيم" .. لاهوز يفتح النار على حكم السوبر الإسباني لعدم طرد لاعب ريال مدريد

"مانزانو كان دائمًا متأخرًا في اتخاذ القرار"

وجه الحكم السابق ماتيو لاهوز، انتقادًا حادًا لطاقم تحكيم مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني التي أُقيمت في السعودية، وحسمها برشلونة بالفوز على غريمه ريال مدريد (5-2) الأحد الماضي.

ووصف لاهوز، الخبير التحكيمي والمحلل، أداء الحكم خيسوس خيل مانزانو بأنه أقرب إلى تحكيم كرة القدم الإقليمية، مؤكدًا على ضرورة النقد الذاتي من داخل الحكام لأنفسهم.

وقال لاهوز خلال برنامج "اليوم التالي" على قناة "موفيستار+": "مانزانو كان دائمًا متأخرًا في اتخاذ القرارات، وكان عليه طرد إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد ببطاقة صفراء ثانية، كما غفل عن بطاقة حمراء محتملة لفينيسيوس، واضطر إلى استخدام تقنية الـVAR لطرد الحارس فويتشيك شيتشسني.

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وعلق لاهوز على لقطة طرد حارس مرمى برشلونة، قائلاً: "في هذه اللعبة، من المستحيل أن يسقط مبابي على الأرض، هذا جزء من أبجديات كرة القدم لأنه في طريقه لأن يسجل هدفًا".

وأضاف: "نعلم أن مانزانو يجد صعوبة في التنبؤ، لكن عدم قراءة هذا النوع من الحالات هو أمر أكثر صعوبة، خصوصًا أن طاقم تحكيم السوبر الإسباني كان يتألف من 8 أشخاص لديهم أكثر من 200 عام من الخبرة في التحكيم".

وحول تدخل فينيسيوس على كوندي، قال لاهوز: "لا يمكننا تجاوز الأمر بسهولة. بدا لي أنه لم يكن هناك قوة مفرطة عند مشاهدة اللقطة بشكل مباشر، لكن عند مشاهدة الكاميرا يمكن أن يكون هناك لبس. أفهم موقف فينيسيوس، لكن كامافينجا الذي كان لديه بطاقة صفراء بالفعل عندما أمسك بلامين يامال، كان يجب أن يطرد هذه أبجديات التحكيم".

واختتم لاهوز حديثه: "يجب أن يظهروا على الأقل التواضع الذي أظهره ريال مدريد، ذلك النقد الذاتي الذي لم يُلاحظ في احتفال الحكام. لا يمكننا أبدًا أن نتعالى، أرجوكم، يجب ألا يعتلي الحكام منصة التتويج".