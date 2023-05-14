ماتيو أليماني ليس الأخير .. مشروع برشلونة الرياضي مهدد بالانهيار!

حالة من القلق تسيطر على الأوضاع في برشلونة مع رحيل ماتيو أليماني بنهاية الموسم..

يبدو أن الهيكل الرياضي لنادي برشلونة الإسباني يتداعى بالفعل، وذلك بالنظر إلى الأحداث المتعاقبة التي حدثت في "البلوجرانا" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

صحيفة "as" الإسبانية ألقت الضوء على حالة التردد التي ظهر فيها تشافي هيرنانديز مدرب الفريق يوم السبت خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيول، والتي تشير إلى أن هناك عملية تغيير جذرية في النادي، وأن رحيل ماتيو أليماني قد لا يكون الوحيد.

تشافي خلال تصريحاته لم يضمن استمرارية جوردي كرويف مستشار كرة القدم، عندما أكد أن الأمر بين يدي جوان لابورتا رئيس النادي.

كما أن تشافي لم يؤكد أيضًا اللقاء مع زميله السابق، ديكو، لتولي منصب المدير الرياضي، عندما أشار إلى أنها مجرد فرضيات.

تشافي أكد أيضًا خلال تصريحاته أن رحيل أليماني يمثل ضربة للنادي، وأن برشلونة سيفقد أحد أصوله الهامة للغاية، لأن أليماني كان الشخص الضروري لإعادة الهيكلة.

الصحيفة الإسبانية أشارت أيضًا إلى أن برشلونة ينتظر تأكيد الفوز بلقب الدوري الإسباني ليعلن عن هيكله الرياضي الجديد، وربما نشهد عددًا من المفاجآت في هذا الملف.