من هو ماثيوس بيريرا؟ نجم وست بروميتش المطلوب في الهلال

كل ما تريد معرفته عن لاعب وست بروميتش المطلوب في الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ماثيوس بيريرا، من هو وما هي الأندية الراغبة في ضمه؟

رغم عودة نادي وست بروميتش سريعًا لدوري البطولة الإنجليزية بعد قضاء موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه كان هناك نقطة مضيئة في موسم الباجيز في البريميرليج.

ارتبط اسم بيريرا بعدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تأكد هبوط فريقه، حتى أن بعض التقارير تحدثت عن أنه مرشح للانضمام لليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وفي الأيام الأخيرة، خرجت تقارير تؤكد أنه مطلوب في الخليج العربي من ناديين اثنين، أحدهما الهلال السعودي الذي يسعى لترميم الفريق في الميركاتو الصيفي تحت قيادة المدرب الجديد ليوناردو جارديم.

ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن يرحل؟

من هو ماثيوس بيريرا؟

ماثيوس بيريرا هو لاعب كرة قدم برازيلي الجنسية، ولد في ولاية بيلو هوريزونتي في 5 مايو 1996، ويبلغ من العمر 25 عامًا.

كانت بدايته في الأعمار السنية لنادي ترافاريا في 2007، وبعد 3 سنوات انتقل إلى نادي سبورتنج لشبونة، الذي تدرج فيه بين 2010 و2015 حتى وصل للفريق الأول.

انضم لنادي تشافيز على سبيل الإعارة في 2017-18، وفي العام التالي انتقل إلى نيورنبيرج لمدة موسم بنظام الإعارة أيضًا، وكانت إعارته الأخيرة في موسم 2019-20 لنادي وست بروميتش الذي اشترى عقده من سبورتنج لشبونة بعد الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام ماثيوس بيريرا

الفريق المباريات الأهداف الصناعة سبورتنج لشبونة ب 41 17 13 سبورتنج لشبونة 27 6 4 تشافيز 30 8 5 نيورنبيرج 21 3 2 وست بروميتش 77 20 26 المجموع 196 مباراة 54 هدفًا 50 هدفًا

ما هي تفاصيل عرض الهلال لماثيوس بيريرا؟

كشف الصحفي التركي إكرم كونور عن تقديم الهلال لعرض رسمي لنادي وست بروميتش ألبيون للتعاقد مع نجمه البرازيلي ماثيوس بيريرا خلال سوق الانتقالات الصيفية 2021.

الصحفي المختص بسوق الانتقالات أوضح أن عرض الهلال الأولي وصل إلى 7 ملايين يورو، أي ما يُساوي 31 مليون ريال سعودي تقريبًا، ومما يبدو أنه مرشح للزيادة خاصة في ظل وجود منافسة شرسة على اللاعب مع عدد من الأندية.

ما هي الأندية الراغبة في ضم ماثيوس بيريرا؟

التقارير تؤكد أن هناك عدد من الأندية الراغبة في ضم ماثيوس بيريرا في سوق الانتقالات الصيفية 2021، لكن الاحتمالات الأكبر تشير إلى ناديين.

الفريق الأول هو ليدز يونايتد الذي صعد للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وقدم أداءً أكبر كل متابعي البريميرليج على احترامه.

أما الفريق الثاني فهو نادي الشارقة الإماراتي، والذي أكد الصحفي الإماراتي وائل جابر أن ماثيوس بيريرا متواجد على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك لتعويض رحيل إيجور كورونادو إلى الاتحاد السعودي.