ماتيراتزي يعترف: نعم أهنت زيدان الذي لم أره مجددًا.. ولا أستحق ما حدث لي!

قرابة 18 عامًا مرت على حدث لا يمكن نسيانه..

أدلى الإيطالي ماركو ماتيراتزي بطل اللقطة الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006 بتصريحات لصحيفة "التايمز" تناول فيها مجددًا ذلك الحادث الذي وقع على هامش المباراة وانتهى بطرد نجم فرنسا زين الدين زيدان في الأشواط الإضافية من نهائي المونديال.

وعبر ماتيراتزي عن حزنه لاختزال مشواره الكروي في هذه اللقطة وحدها، قائلًا: "لا أحب ذلك، لأنه من غير العادل تصنيفي وفقًا لها قياسًا إلى مشواري كله".

وأردف: "هذه اللقطة لم يكن من المفترض أن تحدث، هذا التوتر في برلين وهذه الإهانات والسلوكيات العدائية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشرح ما حدث مجددًا حين قال: "زيدان عرض علي قميصه عقب المباراة، ففضلت أخته، ولذلك استدار وفعل ما يتذكره الجميع، ومنذ ذلك الحين لم أر زين الدين (زيدان) مجددًا!".

اعتراف ماتيراتزي بالإهانة التي وجهها لزيدان لم يكن الأول، لكن ربما يتحدث بلسان الندم بشكل واضح للمرة الأولى كما لو كان يتمنى أن يعود الموقف نفسه مرة أخرى كي يتفاداه ويسنح للجميع بتذكر لحظات أخرى مضيئة في مسيرة المدافع الإيطالي الصلب.