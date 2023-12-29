ماتياس يايسله يكشف عن 3 أسباب لـ"انتفاضة" الأهلي الكبرى

تصريحات ماتياس يايسله بعد فوز الأهلي القاتل على الخليج

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كشف الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن 3 أسباب وراء انتفاضة الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الأخيرة.

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الأهلي حقق فوزًا قاتلًا على الخليج (1-0)، مساء يوم الجمعة؛ ليصل إلى النقطة 40، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بعد 19 جولة.

يايسله أكد في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الخليج، في الجولة 19 من مسابقة الدوري، على أن المساندة الكبيرة من الجماهير الأهلاوية؛ ساعدت الفريق الأول في تحقيق العديد من الانتصارات، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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وأضاف المدرب الألماني الشاب: "أشعر بقشعريرة في جسدي؛ عندما أسمع أهازيج جماهير النادي الأهلي؛ سواء في المباريات التي تقام في جدة أو خارجها".

وأرجع ماتياس ياسله، انتفاضة فريقه أيضًا، إلى اتحاد جميع النجوم، ولعبهم بـ"روح واحدة"؛ بالإضافة إلى تزايد الثقة داخل غرفة الملابس.

وشدد يايسله، على أنه عقد اجتماعًا مع جميع نجوم النادي الأهلي، وأخبرهم بأنه يشعر بفخر كبير بهم، متمنيًا أن يملك جميع نجومه بدون أي إصابات؛ بعد نهاية فترة التوقف.

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