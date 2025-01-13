"صفقتان في الشتوية ولكن!" .. كواليس اجتماع ماتياس يايسله مع إدارة الأهلي وصندوق الاستثمارات

يايسله يطالب بصفقات جديدة في كل مؤتمر أو حوار صحفي..

أصبح النادي الأهلي، مرشحًا قويًا للحصول على صفقتين جديدتين، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي يُعاني على المستوى المحلي، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ على الرغم من تألقه "قاريًا"، بضمان التأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد اللوقان، اجتماع ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأهلاوي، مع مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي، إلى جانب أعضاء من صندوق الاستثمارات السعودي.

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اللوقان كشف عن أن صندوق الاستثمارات وعد يايسله ومسؤولي الأهلي، خلال هذا الاجتماع، بجلب صفقتين جديدتين في "الشتوية"؛ إحداها جناح أيسر أجنبي، بدلًا من آلان سانت ماكسيمين.

ماكسيمين انتقل من الأهلي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

وإلى جانب الجناح الأجنبي.. أكد الإعلامي الرياضي أن لاعبًا محليًا، من المرجح أن ينتقل إلى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ دون أن يذكر اسمه.

وشدد أحمد اللوقان على أن هذه هي "الوعود القوية" التي حصل عليها الأهلي؛ لكن لا يوجد أي شيء رسمي - حتى الآن -، وذلك قبل أسبوعين تقريبًا من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 26 نقطة من 14 جولة؛ مع توديعه كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسارته لقب السوبر المحلي.