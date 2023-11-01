ماتياس يايسله .. النسخة "المقلدة" من جوزيه مورينيو

مدرب الأهلي يُحاول السير على خطوات نظيره البرتغالي

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لا يعيش ماتياس يايسله أوقاتًا إيجابية تمامًا مع النادي الأهلي، وقد ازدادت الضغوطات عليه كثيرًا بعد الخسارة أمام أبها والخروج من كأس الملك مساء أمس، ولكنه يُحاول الخروج من ذلك الوضع على طريقة جوزيه مورينيو.

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المدرب البرتغالي المخضرم أحد أفضل المدربين فيما يتعلق بالخروج من الضغوطات وحماية الفريق ولاعبيه، ويفعل ذلك بعدة وسائل أبرزها بناء روابط قوية مع الجماهير لضمان وقوفهم معه في أي مواجهة مع الإدارة، وكذلك بالتصريحات القوية والمثيرة التي تجذب الانتباه عما يحدث على أرض الملعب.

رأينا هذا مع جميع أنديتهم السابقة وحتى حاليًا مع روما، والغريب أن مورينيو ومهما يُحقق نتائج سلبية يرتبط بعلاقات ممتازة مع جماهير الأندية التي تولى تدريبها، وقد رأينا كيف يُقدره جمهور إنتر رغم أنه ترك الفريق في لحظة صعبة ورحل للعمل مع ريال مدريد.

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يايسله صاحب الـ35 عامًا عاش بالتأكيد تفاصيل مسيرة مورينيو المهنية ويبدو أنه يُحاول السير على خطواته وتقليده، ويظهر هذا في حرصه على توطيد علاقاته مع الجمهور الأهلاوي، وقد رأينا كيف زار رابطة عشاق الأهلي مؤخرًا وكيف حظت تلك الزيارة وتفاعله مع الأهازيج بإعجاب كبير من عشاق القلعة.

المدرب الألماني يعي جيدًا أن منصبه ليس في مأمن أبدًا، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الفني التي تميز العمل في الدوري السعودي، ويبدو أنه يستعد لأي حالة مواجهة بمحاولة كسب الجماهير في جانبه .. خطوة ذكية من جانبه بالطبع لكنها لن تكون كافية أبدًا حال استمرت النتائج السلبية.

جانب آخر نلحظ أن يايسله يُحاول تقليد مورينيو به وهو علاقته القوية مع اللاعبين وقد يُساعده هنا صُغر سنه وقربه منهم، وكذلك دفاعه الدائم عن الفريق وطلب الدعم من الجماهير، وهو ما فعله عقب الخروج من الكأس يوم أمس بقوله "لا ألوم اللاعبين، فقد أرادوا العودة بالنتيجة سريعًا وهو ما جعلهم يرتكبون بعض الأخطاء"، وأضاف حول إطلاق بعض صافرات الاستهجان ضده "ليست جيدة بالطبع، لكني دائمًا أشيد بالجماهير وهم يقدمون لنا دعمًا غير طبيعي، وأتفهم شعورهم بالإحباط، لكن أرجو منهم الدعم والثقة حتى النهاية".

بالعودة إلى تاريخ مورينيو من التصريحات عقب النتائج الصعبة نجد تشابهًا كبيرًا بينها وبين ما قاله يايسله أمس وبعد أي تعثر للأهلي في دوري روشن، دومًا ما يُدافع عن اللاعبين ويطلب دعم الجمهور ... وقد نجحت مساعيه حتى الآن واستطاع الحفاظ على منصبه رغم كل شيء، لكن الأمر لن يستمر طويلًا حال لم يتم دعم هذا الحراك خارج الملعب بأداء ونتائج إيجابية داخله.

هذا بخلاف الملابس المتشابهة نسبيًا وكذلك الانفعالات على خطوط الملعب والتفاعل مع أحداث المباريات وقرارات الحكام، كل شيء به هامش من التشابه مع صاحب الـ60 عامًا.

المثير أن اسم مورينيو طُرح بالفعل كبديل للمدرب الحالي حال تمت إقالته وربما هذا يمنح يايسله دافعًا لمحاولة تقليده ... بأمل أن يُقنع الإدارة والجمهور بقبول النسخة المقلدة من المدرب البرتغالي المخضرم!

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