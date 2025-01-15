رغم ضغط يايسله والجمهور .. الأهلي يتخذ قرارًا صادمًا بشأن صفقة الجناح الأيسر!

تعرف على قرار الأهلي الصادم للجماهير ويايسله!

تمر إدارة الأهلي برئاسة خالد العيسى حاليًا، بفترة صعبة للغاية، مع اقتراب الميركاتو الشتوي من نهايته، دون إبرام أي صفقة تُذكر، رغم الوعود التي قدموها للجماهير.

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ويبحث الأهلي عن التعاقد مع جناح أيسر، من أجل تعويض رحيل النجم الفرنسي ألان سان ماكسيمين إلى صفوف فنربخشه على سبيل الإعارة.

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وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن مسؤولي الأهلي قرروا تأجيل التفاوض مع جناح أيسر من مواليد 2003، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب عدم وجود سيولة مالية لإتمام الصفقة!

وأضافت الصحيفة أن الجناح الأيسر يلعب حاليًا بالدوري الإسباني، ويعد أحد أبرز خيارات النادي للعب في هذا المركز فيما تبقى من الموسم، ولكن الأموال تسببت في إيقاف الصفقة.

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وكانت إدارة الأهلي قد صرفت النظر عن التعاقد مع جناح أيسر غير مواليد، بسبب عدم قدرتها على رحيل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، أو الإسباني جابري فيجا خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن جانبه، يضغط المدرب الألماني ماتياس يايسله على إدارة الأهلي لإبرام صفقات، من خلال تصريحاته المستمرة عن حاجة الفريق لتدعيمات، كما أن جمهور الراقي أبدى استياءه من مرور 15 يومًا من الميركاتو حتى الآن دون إبرام أي صفقة!