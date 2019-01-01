ماتياس جينتر: كدت أفقد بصري جراء الاصطدام مع بازي

مدافع ألمانيا عاش ليلة صعبة جدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاش ماتياس جينتر مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ ومنتخب ألمانيا ليلة صعبة للغاية عقب اصطدامه في 25 نوفمبر الماضي مع نوح بازي لاعب هانوفر خلال مباراة الطرفين معًا في الدوري الألماني.

وخرج اللاعبان من المباراة سريعًا بعد ارتطامهما ببعضهما البعض، وقد أعلن النادي الألماني يومها إصابة جينتر بكسر في محجر العين والفك مما سيُبعده عن اللعب حتى التوقف الشتوي، فيما تعرض بازي لارتجاج في الرأس أبعده عن اللعب حتى نهاية مباريات 2018.

وكشف جينتر أنه كاد أن يفقد نظره خلال تلك الإصابة، مضيفًا "كنت محظوظًا جدًا، لأن العصب البصري وعضلات العين كانوا قريبين للغاية من الإصابة، الطبيب أخبرني أن الإصابة لو كانت أقرب لبوصة واحدة للعين لأجبرت على إجراء عملية جراحية في نفس الليلة، لأن بصري كان سيكون في خطر كبير".

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مدافع المانشافت أضاف " فقدان البصر كان سيعني بالتأكيد نهاية مسيرتي الكروية، لقد جعلني هذا أفكر في الأمر وأدرك أن مسيرتي في الملاعب قد تنتهي في أي يوم، وهو شعور ليس لطيف أبدًا، لكنه جزء من عملنا".

صاحب الـ24 عامًا وجه التحية لبازي مؤكدًا أنه اتصل به للاطمئنان على صحته، واصفًا ذلك باللفتة الطيبة من لاعب هانوفر، قبل أن يُعلق على نشر فرانك ريبيري لفيديو يُظهره وهو يتناول قطعة ذهبية من اللحم.

إذ قال عن الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل "أنا أيضًا أحاول مشاركة لحظات حياتي الشخصية مع الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكني أرى أنه من الصعب نشر لحظات الغنى والفخامة للناس الكادحين في الحياة، فهم يُنفقون الكثير من المال لتشجيعنا في الملاعب".