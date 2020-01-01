ماتا يريد أن يصبح مدربًا لمانشستر يونايتد

يبدو أن علاقة خوان ماتا بمانشستر يونايتد لن تنتهي بمجرد اعتزاله، حيث يطمح لإفادة الأجيال القادمة للشياطين الحمر

قال صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد إنه يريد أن يصبح مدربًا للشياطين الحمر في المستقبل، من خلال الفئات السنية المختلفة للنادي.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد توقف في الثالث عشر من مارس الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، على أن يعود في الثالث من إبريل المقبل.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال خوان ماتا إنه يمارسعلى الرغم من توقف النشاط في الوقت الحالي، إلا أنه يفكر في تطويل أمد تجربته في مانشستر يونايتد، سواء كلاعب أو مدرب.

وأضاف: "لقد مارست كرة القدم بشكل احترافي منذ سن الثانية عشر، وأعلم أن اللاعب في هذه المرحلة يحتاج المزيد من النصائح التي تساعده على التطور واستكمال مسيرته"

وتابع: "أريد أن أقدم الإفادة للأجيال القادمة لمانشستر يونايتد خاصة الأصغر سنًا منها، لذلك أفكر في الاستمرار مع الفريق خلال المرحلة المقبلة وما بعد الاعتزال"

وأردف: "ربما ألعب حتى الخمسينات من عمري إن استطعت، وإن لم أستطع فلا بأس، أنا لست مهووسًا بذلك، قد أفوز بالعديد من الألقاب، ولكن إذا سألتني عن أغلى شيء سأقول إنه الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بالطبع"

متى يعود الدوري الإنجليزي؟ وكيف سيؤثر فيروس كورونا على هذا الموسم؟

يذكر أن خوان ماتا كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من تشيلسي، وذلك بعدما أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عدم الرغبة في استمراره مع البلوز.