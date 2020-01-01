ماتا: هادئون وننتظر علاج فيروس كورونا من الخبراء

بعد تفشي فيروس كورونا.. نجم مانشستر يونايتد الحالي وتشيلسي السابق ينصح بالهدوء والثفة في الخبراء

قال صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد إنه يتعامل بشكل جيد مع خطة التدريب التي ينفذها في المنزل أثناء فترة الحجر الصحي.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد توقف في الثالث عشر من مارس الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، على أن يعود في الثالث من إبريل المقبل.

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ولكن التطورات في انتشار الفيروس أثبتت استحالة استئناف المسابقة في هذا التاريخ، ليتم تأجيل عودة النشاط إلى الثلاثين من الشهر ذاته.

وحول ذلك، قال خوان ماتا إنه يمارس حياته بشكل طبيعي داخل المنزل، يتدرب ويفعل كل شيء للحفاظ على لياقته البدنية، كما هو الحال مع جميع اللاعبين.

وأضاف: "من الواضح أننا في المنزل خلال الفترة الحالية، ولكننا نحاول الحفاظ على لياقتنا ونحاول التدرب، بالطبع نستطيع القيام ببعض التمارين في المنزل"

وتابع: "التحلي بالصبر والهدوء هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن. علينا أن ننتظر ونثق في الخبراء حتى نتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى"

وأردف: "الخوف والهلع لن يفيد، علينا فقط تنفيذ تعليمات الخبراء من أجل ألا تزداد الأمور سوءًا، هذا هو الدور الذي يجب على الجميع القيام به"

متى يعود الدوري الإنجليزي؟ وكيف سيؤثر فيروس كورونا على هذا الموسم؟

يذكر أنه حتى صباح اليوم السبت الحادي والعشرين من مارس وصل عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 5000 حالة في إنجلترا، و233 حالة وفاة.