ماتا: بوجبا أظهر أمام تشيلسي أنه أحد الأفضل في العالم

جناح اليونايتد يُشيد بزميله لاعب الوسط

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد خوان ماتا جناح مانشستر يونايتد كثيرًا بزميله نجم الوسط بول بوجبا، مؤكدًا أنه أظهر أمام تشيلسي أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

ولعب بوجبا مباراة عظيمة على ملعب ستامفورد بريدج توجها بصناعة الهدف الأول وإحراز الثاني في ليلة الفوز على تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين دون رد.

ماتا تحدث عن زميله قائلًا "بوجبا صنع الهدف الأول وسجل الثاني بنفسه، وحتى في الشوط الثاني وحتى الدقيقة 80-85 كان مازال يُدافع ويتقدم للأمام ليهاجم. هو لاعب متكامل جدًا جدًا، جيد من الناحية البدنية ويمتلك المهارة ولديه القدرة على التمرير ويستطيع اللعب من منطقة الجزاء حتى منطقة الجزاء. هو أحد الأفضل وأظهر هذا أمام تشيلسي".

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أضاف حول المباراة والفوز المهم "أعتقد أنه كان رد الفعل الأفضل عقب خسارتنا أمام باريس سان جيرمان، القدوم لستامفورد بريدج والفوز هنا ضد تشيلسي دون قبل أي هدف بجانب تقدي كرة قدم جيدة ليس سهلًا. أعتقد أنه كان مساءً ممتازًا جدًا لنا وسيعطينا الكثير من الثقة للمباريات القادمة".

وأتم اللاعب الإسباني تصريحاته بالتأكيد على أن هدفهم هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج، مبديًا أمله في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ومؤكدًا أن الفريق قادر على العودة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال رغم خسارته ذهابًا على أولد ترافورد 2-0.