مقللًا من الدوري الألماني .. ماتايس دي ليخت يتغنى بانتقاله إلى مانشستر يونايتد!

تصريح قوي من مدافع هولندا قبل مواجهة ألمانيا!

عبر النجم الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقللًا من الدوري الألماني!

وانتقل دي ليخت من بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى مانشستر يونايتد، لينضم إلى الشياطين الحُمر لمدة 5 سنوات حتى صيف 2029.

وقال ماتايس خلال تصريحات إعلامية عقب مواجهة هولندا ضد البوسنة: "أنا سعيد بانتقالي إلى مانشستر يونايتد، وأيضًا لأنني أبقى في الصورة".

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وتابع: "الدوري الإنجليزي الممتاز يحظى بمتابعين أكثر من الدوري الألماني الأقل متابعة".

وقاد دي ليخت منتخب بلاده هولندا للفوز على البوسنة بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث ستكون المواجهة المقبلة ضد ألمانيا يوم الثلاثاء القادم.