مؤمن زكريا يظهر في مران الأهلي وجلسة بين لاسارتي واللاعبين

المران الأول للأهلي عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز

فيسبوك تويتر بلال محمد

تواجد مؤمن زكريا في مران الأهلي، اليوم خلال استعداد المارد الأحمر لمباراة بيراميدز يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

وخاض لاعبو الأهلي اليوم مرانهم الأول، منذ مباراة صن داونز في إياب دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الماضي، والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وشهد مران القلعة الحمراء اليوم، مشاركة مؤمن في بعض الفقرات، ثم انعقاد جلسة بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويعد هذا الظهور الأول، لمؤمن في مران الأهلي منذ فسخ تعاقده مع أحد قبل أسابيع، بعد أن انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

وقام مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين، لدراسة نقاط قوة وضعف بيراميدز قبل المباراة المرتقبة الخميس المقبل.

اتحاد الكرة المصري يقرر السماح بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبيراميدز القادمة 🔴 pic.twitter.com/VxG1BeNVHP — جول مصر (@goaleg) April 15, 2019

الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة بعد لعب 25 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.