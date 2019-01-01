مؤمن زكريا: الأهلي يفصله خطوات قليلة من حسم بطولة الدوري

الأهلي يتبقى له مباراتين حتى نهاية الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، أن فريقه أصبح على بعد خطوات قليلة من حسم بطولة الدوري، مشيداً بمعسكر الفريق الحالي في إسبانيا.

ويشارك زكريا، مع القلعة الحمراء، في المعسكر الإعدادي للفريق في مدينة اليكانتي الإسبانية، استعداداً للموسم الجديد، واستكمال ما تبقى من بطولة الدوري.

وقال مؤمن في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه: " المعسكر مثالي للغاية ويسير بشكل جيد لتحقيق الأهداف التي وضعها الجهاز الفني والوصول باللاعبين إلى أفضل مراحل التركيز والجاهزية البدنية والمعنوية".

وواصل: "الأمور تسير بشكل طيب ومعنوياتنا مرتفعة للغاية، في ظل الأجواء التي يعيشها الجميع لحسم الدوري، كما أن توقيت المعسكر مثالي للغاية لزيادة مساحة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والاحتكاك بفرق إسبانية إنجليزي".

وتابع: "اللعب للأهلي يضع الجميع تحت ضغوط شديدة، ويفرض على اللاعبين تحمل المسئولية والتحلي بالشخصية القوية".

ويغيب مؤمن زكريا عن مباراتي الأهلي المتبقيتين في الدوري، بسبب عودته من رحلة إعارة في السعودية في نصف الموسم، لعب فيها لنادي أحد.

وقال مؤمن عن مباراتي الفريق في الدوري: "تحد كبير يشغل جميع اللاعبين بعد موسم صعب للغاية شهد ظروف عصيبة، خاصة بعد أن تأخر الفريق في جدول الترتيب في وقت سابق، نجح الجهاز الفني واللاعبين في تحدي كل هذه الصعاب وتجاوزها وأصبحوا على بعد خطوات من اللقب المفضل للجماهير"

النادي الأهلي يرسل خطاب لاتحاد الكرة يطالب فيه بفتح باب القيد من أجل قيد لاعبيه الجدد في القائمة الإفريقية، بالإضافة إلى تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن المشاركين في دوري أبطال أفريقيا 🔴 pic.twitter.com/NRnuSIhAQO — جول مصر (@goaleg) July 11, 2019

وتطرق مؤمن إلى الحديث عن حجم إصابته وقال: " إنها إصابة بسيطة، وجاءت نتيجة لغيابه لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات، كما إنني أواصل البرنامج التأهيلي حتى أعود من جديد للتدريبات، متمسك بتعويض فترة غيابي خاصة أني مستمر مع النادي خلال الموسم الجديد وعقده يمتد مع الأهلي لـ 3 سنوات مقبلة".

الجدير بالذكر أن الأهلي يعلب مع المقاولون العرب يوم 24 يوليو الحالي، ثم يختتم مبارياته في البطولة أمام الزمالك يوم 28 من الشهر ذاته على ملعب برج العرب بالإسكندرية.