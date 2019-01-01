مؤشر أداء الليج 1: بيبي يواصل المضي قدمًا بليل

النجم الإيفواري يريد التأهل رفقة ليل لدوري أبطال أوروبا، فيما ينافسه نبيل فقير ووهبي خرزي على نفس الهدف مع أنديتهما

صحيح أن باريس سان جيرمان تُوّج بلقب الليج 1 في الأسبوع الماضي، لكن مازلت أمور كثيرة لم تُحسم بعد في الدوري، وبالتحديد في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن ليل مرشح فوق العادة لكسب الصراع بعد أن أخذ فارق 6 نقاط عن مُطارده الأول ليون و9 نقاط عن سانت إيتيان.

رجال كريستوف جالتييه ظهروا بمستويات كبيرة هذا الموسم، لكن لا أحد بلغ مستوى نيكولا بيبي الذي تمكّن حتى الآن من تحقيق معدل 82.1 نقطة في مؤشر الأداء على طول الموسم.

ويعد مؤشر الأداء مقياسًا لأداء اللاعب مطورًا من طرف أوبتا لتقييم أداء اللاعبين في الدوري الفرنسي على معدل يصل لـ100 في كل مباراة.

ويُعدّ معدل بيبي هو الرابع على الإطلاق في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك بعد كيليان مبابي الذي يحتل المركز الأول بمعدل يصل لـ94،6، ثم حارس نيس والتر بينيتز الذي حصل على 86.1 ونيمار صاحب الـ85.

يوم الأحد الماضي، تمكّن الدولي الإيفواري من التسجيل في الفوز العريض الذي حققه ليل أمام نيم بخماسية نظيفة، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يتمكن فيها ليل من تسجيل 5 أهداف على أرضهم، وذلك بعد أن أمطروا شباك البطل باريس سان جيرمان بخمسة أهداف لهدف قبل جولتين.

وفي تلك المباراة، نجح بيبي في إظهار قدراته الخاصة جدًا بعد أن أجهز غلى دفاعات بطل الدوري، وسيكون مرشحًا للعب دور كبير حينما سيواجه ليون نهاية الأسبوع المقبل في مباراة ستمكن فريقه من حسم المركز الثاني في حالة تحقيق نتيجة إيجابية.

المُباراة ستكون بأهمية بالغة لليون، لأنه مُطارد من طرف سانت إيتيان الذي قد يخطف منه المركز الثالث في حالة تعثره.

ويبقى نبيل فقير النجم الأول لليون، بعد أن سجل 9 أهداف ومرر 4 كرات حاسمة ليصل لعلامة 72،2 في مؤشر الأداء، وهو رقم يتفوق عليه في زملاء مثل حسام عوار، تانجي ندومبيلي وممفيس ديباي.

فقير لعب دورًا كبيرًا في الفوز الذي حققه ليون على بوردو هذا الأسبوع. النجم ذو الأصول الجزائرية أظهر مجددًا قدرته الكبيرة على خلق الفرص لزملائه، ما سيجعل الأندية تتسابق للتعاقد معه هذا الصيف.

فقير رفقة خرزي بصما معًا على بدايات جيدة في الليج 1 هذا الموسم، علمًا أن لاعب سانت إيتيان عشاء أجواء البرميرليج مع سندرلاند.

خرزي عاد لسانت إيتيان بعد تجربته الإنجليزية، وتألق بشدة هذا الموسم مسجلًا 13 هدف وممررًا 6 كرات حاسمة، ما مكنه من الحصول على علامة 68.9 كمعدل هذا الموسم، ما يجعله يحتل المركز الـ35 بين 354 لاعبًا هذا الموسم.

وإن كان سانت إيتيان يبصم على موسم كبير، فإن الفضل يعود في ذلك للمستوى الذي يظهر به اللاعب التونسي وسيُحاول أن يجدده عند مواجهة موناكو.

ويبقى سانت إيتيان الفريق الأفضل حاليًا من بين كل المنافسين على مقاعد دوري الأبطال، بعد تحقيق 5 انتصارات في آخر 6 مباريات.

وفي جميع الأحوال، تبدو نهاية الموسم مثيرة للاهتمام مع هذا الصراع المُحتدم على التأهل للبطولات الأوروبية، والتي سيتزعهما ثلاثة أندية ستدافع عن حظوظها بشراسة.