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مؤتمر برشلونة | فالفيردي يتحدث عن مستقبله ويزف خبرًا سعيدًا بشأن أومتيتي

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تعرف على تصريحات فالفيردي قبل المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفض إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، تحديد مستقبله مع البلوجرانا كما كشف موعد عودة صامويل أومتيتي لتدريبات الفريق.

فالفيردي لديه عقد ينتهي في يونيو المقبل مع خيار التمديد لعام إضافي.

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وقال المدير الفني للنادي الكتالوني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي: "لا حاجة لي بالتفكير في قضية التجديد الآن لأن عقدي لا يزال ساريًا ولا يوجد ضرورة في الاستعجال".

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وتابع: "لن أدع جيرارد بيكيه يسجل لي مقطع فيديو للحديث عن مستقبلي، فأنا لا أحب التمثيل وسوف أعلن أي جديد بنفسي".

فالفيردي تطرق للحديث عن عودة المصابين مؤكدًا جاهزة مالكوم وسيرجي روبيرتو للمشاركة أمام خيتافي.

وحول صامويل أومتيتي، أوضح صاحب الـ 54 عامًا: "أعتقد أنه سيكون معنا في الفريق خلال الأسابيع المقبلة. نتمنى أن تسير الأمور بصورة جيدة".

وواصل: "الأمور يجب أن تستمر في التحسن ونطور الفريق ونعمل على إيجاد حلول للأخطاء. جيسون موريلو جاهز ومن الجيد امتلاكه لخبرة الليجا".

واختتم: "ريال مدريد لم يخرج من سباق المنافسة، إنّه متأخر بفارق انتصارين وتعادل، لازلنا في يناير ومن المبكر الحديث عن البطولات".

برشلونة يحل ضيفًا على خيتافي مساء الغد، الأحد، في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويمتلك البلوجرانا 37 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

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