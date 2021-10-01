مأساة إقالة كومان.. رقم ضخم يُدفع له وراتب "ضئيل" للمدرب الجديد!

الأمور صعبة في برشلونة..

رحيل رونالد كومان عن تدريب برشلونة مسألة وقت ليس إلا، ولكن هذه الإقالة ستكلف خزائن النادي الكتالوني الكثير من الناحية المادية، وستلقي بظلالها حتى على المدرب الجديد للبلوجرانا.

ووقع كومان عقدًا لتدريب برشلونة في صيف 2020 خلفًا لكيكي سيتيين يمتد لمدة عامين في حقبة الرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو، الذي يبدو وأنه ترك "ورطة" لمن خلفه، جوان لابورتا.

وعلى الرغم من أن كومان يتلقى راتبًا سنويًا بقيمة 7 ملايين يورو فقط، إلا أن إقالته الآن من تدريب برشلونة ستُجبر إدارة لابورتا على تعويضه بـ13 مليون يورو.

النبأ السعيد نوعًا ما أن إدارة البرسا غير مجبرة على دفع هذا التعويض فورًا، ويمكنها تأجيله حتى نهاية الموسم، وإن كان الأمر قد يقود إلى منازعات شبيهة بالمنازعات القائمة مع كيكي سيتيين أمام المحاكم حاليًا.

المفاجأة غير السارة أنه مع إقالة كومان وبالنظر إلى سقف الرواتب الموجود في برشلونة الآن، سيتمكن البرسا فقط من دفع مبلغ زهيد للغاية للمدرب الجديد كراتب، مع عدم إمكانية زيادته مستقبلًا.

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هذا المبلغ هو 3.8 مليون يورو سنويًا، ومن الممكن أن ينخفض ليصبح 2.9 مليون يورو في حالة أن استمر كومان لفترة أطول في تدريب برشلونة.

الواقع أن هذا الراتب لا يمكنه جلب مدرب من نخبة أوروبا أبدًا، فالأندية الإنجليزية المتوسطة تدفع لمدربيها رواتب أكبر من هذا، لذلك فيبدو منطقيًا أن لابورتا سيتوجه إلى الخيارات الشابة لإنقاذ الموقف.

الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية رشحت تشافي هيرنانديز وأندريا بيرلو لخلافة كومان، كما تردد اسمه مارسيلو جاياردو مع اسم مدرب منتخب بلجيكا الحالي روبيرتو مارتينيز.