ليون يُحاول "قرصنة" هدف الدوري السعودي في وست هام

منافسة شرسة على نجم البريمييرليج

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كشف الإعلامي المختص بأخبار سوق الانتقالات، إكرم كونور، عن مزاحمة ليون لأندية دوري روشن السعودي في سباق الفوز بخدمات نجم هجوم وست هام الإنجليزي.

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أندية دوري روشن السعودي أصبحت مثل "البعبع" بالنسبة للأندية الأوروبية، حيث بدأت منذ الصيف الماضي تستهدف نجوم دوريات القارة العجوز وتجعل من المنافسة في سوق الانتقالات صعبة للغاية، والأمر كما يبدو سيستمر خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

كونور أوضح عبر منصة إكس أن ليون يستهدف التعاقد مع سعيد بن رحمة خلال يناير المقبل بالإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم، خاصة في ظل خروجه من حسابات التشكيل الأساسي للمدرب ديفيد مويس.

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صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كانت قد أشارت إلى أن وكيل بن رحمة طلب من مويس الموافقة على رحيل اللاعب إلى الدوري السعودي، مشيرة إلى ترحيب وست هام بالتخلي عنه حال وصله العرض المناسب ماليًا.

صاحب الـ28 عامًا ليس الوحيد المطلوب في السعودية من نجوم وست هام، بل كان نيكولو شيرا قد أشار إلى رغبة بعض الأندية السعودية في التعاقد مع زميله البرازيلي لوكاس باكيتا.

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