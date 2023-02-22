"ليونيل ميسي يجب أن يعتزل اللعب مع الأرجنتين للتجديد مع باريس سان جيرمان"

نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق يرى أن ليونيل ميسي يجب أن يعتزل دوليًا في الوقت الحالي..

يرى الفرنسي لودوفيك جولي نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، أن تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملعب "حديقة الأمراء" مرهون باعتزاله دوليًا.

ميسي، وبعدما قاد منتخب الأرجنتين في ديسمبر الماضي لتحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022، ألمح إلى أنه ينوي الاستمرار خلال الفترة المقبلة مع "الألبيسيليستي".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وهناك مفاوضات جارية بين الطرفين بشأن العقد الجديد.

جولي، وفي تصريحات مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكد أن التزام ميسي بمستقبله الدولي مع الأرجنتين يمكن أن يمثل مشكلة في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال جولي: "سيكون من الضروري أن ندرك أن ليونيل لن يكون قادرًا على لعب كل المباريات بعد الآن".

وأضاف: "سيكون من الضروري في بعض الأحيان أن يحصل على الراحة قبل مباريات دوري أبطال أوروبا، على سبيل المثال، أستطيع أن أرى إيقاعًا مثل المشاركة في ثلاث مباريات الراحة في واحدة".

وتابع: "ميسي يقول إنه لا يزال يريد اللعب مع الأرجنتين وقد تكون هذه مشكلة، بعد عمر معين، تتعافى بسرعة أقل بكثير من إجهاد الرحلات الطويلة بالطائرة".

وأردف: "هل يجب أن يتخلى عن منتخب بلاده للاستمرار؟ لا أعرف، لكن علينا التحدث عن ذلك".

وعلى الرغم من سن ميسي والتزامه تجاه الأرجنتين، أصر يولي على أن قائد الأرجنتين هو "أفضل لاعب في العالم" وحث باريس سان جيرمان على توقيع عقد جديد معه.

وقال لاعب برشلونة السابق: "لقد انتقدناه كثيرًا ولكن عندما نرى كأس العالم التي فاز بها لأنه كان قد استعد جيدًا من قبل، فمن المفترض أن يقنع ذلك باريس بتمديد عقده".

واختتم جولي تصريحاته قائلًا: "أذكرك أننا نتحدث عن ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم! إنه يثبت أنه قادر، إذا تمت إدارته بشكل جيد ، على جلب المزيد، إنه رجل قادر في أي وقت، على تمريرة، مراوغة، تسديدة أو ركلة حرة، وسيحدث الفارق".