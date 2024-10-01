بعد سنوات الألم.. إنتر ميامي يلم شمل ميسي وهيجواين من جديد!

عودة مفاجئة للنجم الأرجنتيني..

لم إنتر ميامي شمل الثنائي ليونيل ميسي وجونزالو هيجواين من جديد في فلوريدا داخل جدران النادي الأمريكي.

وعاد هيجواين مهاجم الأرجنتين السابق بشكل مفاجئ إلى إنتر ميامي بعد عامين من اعتزاله كرة القدم.

اختار هيجواين إسدال الستار على مسيرته بفترة في إنتر ميامي، حيث انضم للفريق في 2020، وسجل 29 هدفًا على مدار عامين، ليصبح الهداف التاريخي للنادي، وهو الرقم الذي تجاوزه ليوناردو كامبانا الشهر الماضي.

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وحسب الموقع الرسمي للنادي الأمريكي، فقد عاد هيجواين كجزء من الجهاز التدريبي لفريق إنتر ميامي الثاني، حيث سيلعب دورًا كمدرب لتطوير اللاعبين.

ويملك ميسي وهيجواين ذكريات كثيرة معًا، حيث مثلا المنتخب الأرجنتيني في الكثير من المنافسات، وكانا على وشك التتويج بكأس العالم 2014، لكنهما خسرا النهائي أمام ألمانيا.

وشارك لاعب ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس السابق، في 75 مباراة مع راقصي التانجو، سجل خلالها 31 هدفًا، لكنه لم يتوج بأي بطولة دولية، حيث خسر أيضًا نهائي كوبا أمريكا في نسختي 2015 و2016، ليعلق حذاءه قبل تتويج ميسي بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 و2024.