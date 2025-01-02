بعد عصر ميسي ونيمار .. باريس سان جيرمان يقول كلمته في التعاقد مع كريستيانو رونالدو من النصر

مستقبل رونالدو مع النصر زاد غموضًا مؤخرًا..

"يفكر في الرحيل عن نادي النصر!".. خبر فجرته صحيفة "ماركا" عن الأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال اليومين الماضيين؛ حيث أكدت أن اللاعب قد ينتقل إلى فريقٍ آخر، يوفر له فرصة الحصول على الألقاب.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو الذي سيكمل عامه "الأربعين"، في الخامس من فبراير القادم، انضم إلى النصر في يناير 2023؛ إلا أنه فشل في التتويج بأي لقب رسمي - حتى الآن -، مكتفيًا بالحصول على كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "الودي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد خبر "ماركا" الإسبانية.. ارتبط اسم الأسطورة البرتغالية بكثير من الأندية؛ على رأسها عملاق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، الذي خسر العديد من نجومه في العام والنصف الأخير؛ منهم "ليونيل ميسي، نيمار جونيور وكيليان مبابي".

GOAL

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عن موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع رونالدو؛ بعد نهاية عقده مع الفريق النصراوي، في صيف عام 2025.

جاكوبس أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عدم وجود أي نية لدى نادي العاصمة الفرنسية للتعاقد مع كريستيانو؛ قائلًا: "الإدارة الباريسية تخلت عن سياسة ضم الأسماء الكبيرة أو ما تعرف بـ(الجلاكتيكوس)".

ولم ينجح جيل "الجلاكتيكوس" الذي كوّنه رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، والذي ضم ميسي ونيمار ومبابي، في تحقيق التطلعات المأمولة منه؛ حيث كان الهدف من جمع هذا الثلاثي هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي؛ إلا أنهم فشلوا في ذلك، واكتفوا بالألقاب المحلية كالمعتاد.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن باريس سان جيرمان يركز الآن؛ على التعاقد مع النجوم الشباب، وخاصة الفرنسيين منهم؛ ضمن خطة "إحلال وتجديد" الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن العديد من الأندية حول العالم، وفي مقدمتها الهلال، نفت التفكير في التعاقد مع كريستيانو رونالدو صيف عام 2025؛ وذلك بعد نهاية عقده مع النصر، الذي يسعى من ناحيته للتجديد معه، لمدة موسم أو اثنين أخريين.