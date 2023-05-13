ليونيل ميسي ليس الأولوية .. برشلونة يحدد صفقته الأبرز في الانتقالات الصيفية!

برشلونة يسعى من أجل مهاجم بسبب اللعب المالي النظيف!

حدد نادي برشلونة، أولوياته في سوق الانتقالات المقبل، في حين يواجه صعوبة بالوصول لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقدم برشلونة اقتراح على رابطة الدوري الإسباني، من أجل التعاقد مع البرغوث، لكن لم يصل الطرفين لاتفاق بعد.

ووفقًا لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى برشلونة للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب، فيتور روكي، لاعب أتليتيكو باراناينسي.

وسيتعين على البلوجرانا، دفع ما بين 35 و40 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات صاحب الـ18 عامًا، الذي لم يلعب في أوروبا بعد.

الجدير بالذكر أن، لدى برشلونة الكثير من الوقت من أجل التفاوض، بسبب إصابة رئيس النادي البرازيلي ودخوله المشفى، فلم يكون هناك بيع إلا بعد خروجه.