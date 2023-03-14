ليونيل ميسي لم يعد وحده .. إرلينج هالاند يحطم أرقام البرغوث الخيالية في دوري أبطال أوروبا

هالاند يستمر في منافسة ميسي!

حطم النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أرقام ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، القياسية بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند في مباراة فريقه أمام لايبزيج الألماني، خمسة أهداف، ليكون ثاني لاعب بعد ميسي، يضيف خماسية مع فريقه، بدور إقصائي في دوري أبطال أوروبا.

ميسي أحرز خمسة أهداف مع برشلونة، بقيادة جوارديولا، في مارس 2012، بدور ال16 من دوري أبطال أوروبا، في منافسه الألماني باير ليفركوزن، بكامب نو.

نجم مانشستر سيتي، بتسجيله هاتريك في شوط المباراة الأول، أصبح ثاني لاعب بعد ميسي مرة أخرى، الذي فعلها أمام آرسنال، موسم 2009-2010، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بكامب نو.

الجدير بالذكر أن هالاند هو هداف مانشستر سيتي هذا الموسم، برصيد 39، في 35 مباراة، في جميع المسابقات.