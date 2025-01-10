"تخيل ليونيل ميسي يدرب كريستيانو رونالدو!" .. تعليق مثير بعد قرار نوفاك جوكوفيتش المفاجئ

جوكوفيتش اتخذ قرارًا مفاجئًا مع بداية عام 2025..

أقل من 48 ساعة تفصل عشاق الكرة الصفراء، عن انطلاق أولى بطولات "جراند سلام" لعام 2025؛ والتي ستشهد مشاركة أفضل لاعبي التنس في العالم.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وهي أولى بطولات "جراند سلام"، ستنطلق فجر يوم الأحد - بتوقيت مكة المكرمة -؛ بمشاركة الأسطورة نوفاك جوكوفيتش، بطل العالم السابق والمصنف السابع حاليًا.

جوكوفيتش فاجأ العالم أجمع، قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، بإقناعه أسطورة التنس الآخر أندي موراي، الذي أعلن اعتزاله رسميًا في النصف الثاني من عام 2024؛ بالإشراف على تدريبه.

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وفي أولى ردود أفعال لاعبي التنس الحاليين، على هذا القرار المفاجئ؛ قال دانييل ميدفيديف "المصنف الخامس عالميًا"، في مؤتمر صحفي اليوم: "من الصعب التأثير على نوفاك؛ فهو قوي للغاية".

ميدفيديف زعم أن موراي، لن يكون له تأثيرًا كبيرًا على أداء جوكوفيتش، أو تحقيقه للانتصارات على أرضية الملعب، معتبرًا أن أسطورة التنس الصربي قادر على الفوز وحده؛ بسبب قوته وما يتمتع به من إمكانات.

واستشهد المصنف الخامس عالميًا، بأسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ثنائي إنتر ميامي ونادي النصر - على التوالي -؛ للتأكيد على صحة كلامه.

وأضاف دانيال ميدفيديف: "تخيل أن يصبح ميسي مدربًا لرونالدو!!.. سيكون الأمر غريبًا".

وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر ميدفيديف في نهاية تصريحاته، أن "شراكة" نوفاك وموراي المفاجئة؛ ستكون مثيرة ورائعة من حيث كل شيء.