ليونيل ميسي بقميص نيولز أولد بويز الصيف المقبل!

عشاق نيولز أولد بويز واثقون من رؤية ليونيل ميسي بقميصهم مجددًا

يشغل مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميع، وسط ترقب عن الفريق الذي سينضم إليه الموسم المقبل، لكن فريقًا وحيدًا مطمئنًا إلى لعب ليو له وهو فريق طفولته نيولز أولد بويز.

وينتهي عقد ليو مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد مع النادي الفرنسي أو يوقع لأي فريق بعد.

لكن ميسي من المتوقع أن يظهر بقميص نيولز أولد بويز الذي لعب له وهو طفل بعدما تلقى دعوة من صديقه ماكسي رودريجيز لحضور مباراة اعتزاله.

وحُدد يوم 24 يونيو المقبل على ملعب مارسيلو بيليسا موعدًا لمباراة اعتزال لاعب برشلونة السابق وصديق ميسي المقرب الذي دعى عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم ليو للعب المباراة

وكانت الشائعات قد تناثرت الفترة الأخيرة عن قرب عودة ميسي لفريق برشلونة الذي غادره وهو الهداف التاريخي للنادي بعد زيارته لمدينة برشلونة مؤخرًا في زيارة يُعتقد أنها عائلية.