ليونيل ميسي في إنتر ميامي.. موعد تقديم الأرجنتيني رسميًا وتفاصيل الحفل

متى سيقدم إنتر ميامي ليونيل ميسي؟

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي موعد تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميًا إلى وسائل الإعلام والجماهير.

وقام النادي الأميركي بدعوة وسائل الإعلام للحضور يوم 16 يوليو المقبل وأكد على مفاجأت عديدة سوف تحدث وخطابات بأرض الملعب، وحدد بداية الحدث في تمام الساعة 8 مساًء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" من المتوقع أن يتم تقديم ميسي إلى جانب زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

وسيشارك ميسي لأول مرة مع فريقه إنتر ميامي يوم 21 يوليو المقبل ضد فريق كروز أزول المكسيكي في كأس الدوري بنظامه الجديد بين أبرز أندية الدوري الأمريكي والمكسيكي.

بينما سيخوض ميسي مع إنتر ميامي 12 مباراة فقط بالدوري الأمريكي ويأمل النادي في قدرة الأرجنتيني على تحسين وضع ونتائج الفريق حيث يحتل المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 17 نقطة.