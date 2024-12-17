اختيارات المدربين لـ"ذا بيست 2024" .. تخلي فرنسي إسباني عن كيليان مبابي ورودري ووفاء أرجنتيني مع ليونيل ميسي!

تعرف على أصوات أبرز المدربين..

"هل هي خيانة أم اختيارات منطقية؟!".. هذا أول سؤال سيطرحه المشجع، عندما يُشاهد تصويت أبرز مدربي العالم، على المرشحين لجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2024.

فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد ومنتخب البرازيل، فاز بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2024؛ حيث حصل على 48 نقطة، متفوقًا على رودري، متوسط ميدان مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، والذي حل "وصيفًا".

رودري "الوصيف" حصل على 43 نقطة؛ بينما جاء جود بيلينجهام، نجم نادي ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، في المركز الثالث بجائزة "ذا بيست"، بعد أن جمع 37 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أصوات مدربي المنتخبات الوطنية المختلفة حول العالم؛ ظهر "تخلي" الفرنسيين ديدييه ديشان وهيرفي رينارد، عن مواطنهما كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد ومنتخب الديوك.

أصوات ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، في جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2024؛ جاءت على النحو التالي: "فينيسيوس (أولًا)، مبابي (ثانيًا)، رودري (ثالثًا)".

أما رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ صوت في جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2024؛ على النحو التالي: "فينسيوس (أولًا)، بيلينجهام (ثانيًا)، مبابي (ثالثًا)".

وبصفة عامة.. حل مبابي في المركز التاسع بسباق "ذا بيست"؛ حيث حصل على 14 نقطة فقط، من تصويت المدربين وقادة المنتخبات المختلفة حول العالم، بالإضافة إلى الإعلاميين.

تخلي إسباني عن رودري.. ووفاء أرجنتيني مع ليونيل ميسي

ومن ناحيته.. لم يصوت لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لمصلحة رودري؛ على الرغم من أنه "المنافس الأول" لفينيسيوس، على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2024.

دي لا فوينتي اختار داني كارباخال، ظهير أيمن نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، في المركز الأول لأفضل لاعب في العالم، بينما صوت لرودري "ثانيًا"، وجوهرة برشلونة لامين يامال "ثالثًا".

وعلى طريقة دي لا فوينتي.. قد يكون الإسباني الآخر روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قد لعب دورًا في خسارة رودري للجائزة؛ بعدما استبعده من المراكز الثلاثة الأولى؛ حيث اختار "داني كارباخال (أولًا)، لامين يامال (ثانيًا)، فينيسيوس جونيور (ثالثًا)".

وظهر الوفاء عند الثنائي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو "مدرب الولايات المتحدة" وليونيل سكالوني "مدرب الأرجنتين"؛ عندما اختارا مواطنهما ليونيل ميسي، في المركز الأول بسباق "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2024؛ وذلك على الرغم من تركه الملاعب الأوروبية، وذهابه إلى أمريكا من بوابة نادي إنتر ميامي.

جدير بالذكر أن ميسي حقق بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين؛ بالإضافة إلى قيادته إنتر ميامي للحصول على لقب "درع المشجعين" - لأول مرة في تاريخ النادي -؛ ليحل في المركز السادس كأفضل لاعب في العالم 2024.