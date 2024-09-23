"أذهب للتدريبات يوميًا للتأكد من وجوده!" .. اعتراف ديفيد بيكهام المثير بعد صفقة ليونيل ميسي

صفقة فاجأت العالم أجمع..

كشف النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تصرف مثير قام به على المستوى الشخصي؛ بعد التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

إنتر ميامي تعاقد مع ميسي، في صيف عام 2023؛ بعد أن كان اللاعب مرشحًا بقوة للذهاب إلى الملاعب السعودية، وتحديدًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

بيكهام قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، مساء اليوم الإثنين: "عندما تعاقدنا مع ميسي، لم يصدق أحد أن أفضل لاعب في تاريخ اللعبة، يتواجد في الدوري الأمريكي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار مالك إنتر ميامي إلى أنه على المستوى الشخصي، يحرص على التواجد يوميًا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم؛ للتأكد من تواجد ليونيل ميسي ومتابعة ما يفعله؛ في إشارة إلى عدم استوعابه بأنهم نجحوا في ضم اللاعب بالفعل.

وعن سر اختيار الأسطورة الأرجنتينية للفريق الأمريكي تحديدًا.. أكد ديفيد بيكهام على أن كل ما كان يهم ليو؛ هو المكان الذي يُمكن لعائلته أن تأتي إليه، للاستمتاع بحياة رائعة.

جدير بالذكر أن ميسي مثّل نادي برشلونة الإسباني، طوال مسيرته الاحترافية تقريبًا، قبل الاضطرار إلى الرحيل لفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صيف عام 2021، بسبب الأزمة الاقتصادية، ومن ثم مغادرة أوروبا والانضمام إلى إنتر ميامي في 2023.