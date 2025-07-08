بعد هدفه الخارق .. ميسي يضيف جائزة جديدة لسجله الذهبي في الدوري الأمريكي!

حصدها للمرة الثالثة في موسم 2025..

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه اللافت في الدوري الأمريكي، حيث قاد فريقه إنتر ميامي للفوز بنتيجة (4-1) خارج الديار أمام نادي مونتريال امباكت، الأحد الماضي.

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ماذا حدث؟

ميسي حصل على جائزة لاعب الجولة 22 في الدوري الأمريكي بعد قيادته للفريق بتحقيق فوز عريض، بتسجيله هدفين وصناع آخر من رباعية إنتر ميامي.

مونتريال افتتح التسجيل، لكن ميسي رد سريعًا بتمريرة حاسمة لتاديو أليندي الذي سجل هدف التعادل، وقبل نهاية الشوط الأول، سجل "ليو" هدف التقدم لإنتر ميامي.

وفي الشوط الثاني، أضاف تيلاسكو سيجوفيا الهدف الثالث، ثم جاء هدف ميسي الثاني، والذي وصف بأنه مرشح لهدف الموسم، بعد مراوغته لـ6 مدافعين وتسجيله بطريقة مذهلة..

شاهد أبرز لقطات ميسي في الجولة 22

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ميسي أصبح ثالث أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوري بـ19 مساهمة (12 هدفًا و7 تمريرات حاسمة).

ويتصدر النجم الأرجنتيني، الدوري الأمريكي في معدل الأهداف لكل مباراة بـ 0.86 هدف لكل مباراة.

هل تعلم؟

هذه الجائزة هي الثالثة في سجل ميسي هذا الموسم، والتاسعة في مسيرته بالدوري الأمريكي، ليصبح اللاعب الحادي عشر في تاريخ الدوري الذي يحقق هذا الرقم، والثاني فقط بين اللاعبين النشطين بعد جوزيف مارتينيز.

ما التالي لإنتر ميامي؟

يستعد إنتر ميامي لمواجهة نيو إنجلاند ريفولوشن غدًا الأربعاء في الجولة 23 من الدوري الأمريكي، ثم يستضيف ناشفيل SC في ملعب تشيس ستاديوم يوم 12 يوليو الجاري.