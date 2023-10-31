ليونيل ميسي: برشلونة ساعدني على الفوز بالكرة الذهبية .. وباريس سان جيرمان لن يرحب بعودتي!

ميسي تحدث في مؤتمر صحفي مطول بعد الفوز بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته..

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، حيث توج بها مساء الإثنين على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية، ولم يتردد قائد "الألبيسيليستي" في التعبير عن حبه لنادي برشلونة الإسباني.

وعقد ميسي مؤتمرًا صحفيًا بعد حفل التتويج بالكرة الذهبية، أجاب فيه على العديد من الأسئلة حول الجائزة، بالإضافة إلى الحديث عن الأندية التي سبق له اللعب فيها.

وردًا على سؤال حول تقديم الكرة الذهبية في ملعب "لا بومبونيرا" الشهير في الأرجنتين، قال ميسي: "لم يتم تحديد أي شيء بعد، ولكن سيكون من الرائع مشاركة الجائزة مع شعب الأرجنتين، هذه الجائزة للمنتخب الوطني بأكمله وللشعب على ما حققناه في كأس العالم، لقد شاركت ذلك دائمًا مع أنديتي، وخاصة برشلونة، وسيكون من الجيد أن أفعل ذلك مع الأرجنتين أيضًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعما إذا جعله الفوز بالكرة الذهبية ثماني مرات اللاعب الأفضل في التاريخ، قال ميسي: "لا أعرف إذا كنت الأفضل على الإطلاق، أنا لست مهتمًا بذلك، إنها بالفعل هدية أن يتم اختيارك كأفضل لاعب؛ ذلك مميز جدًا، تُلعب كرة القدم في كل مكان، وكل طفل في كل مكان يريد أن يصبح لاعب كرة قدم، ومجرد أن يتم إخباري بأنني يمكن أن أكون من بين الأفضل هو شرف كبير".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وبسؤاله عن وضعية برشلونة الحالية، وعما إذا كان الفريق قادرًا على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، رد ميسي: "بوضوح، أنا أتابع برشلونة، كما قلت دائمًا وسأواصل القيام بذلك، إنه النادي الذي سأحبه طوال حياتي".

وأضاف: "أعتقد أن لديهم فريقًا رائعًا، ولديهم لاعبون رائعون، فضلًا عن وجود مزيج رائع وقوي من لاعبي كرة القدم الشباب وذوي الخبرة، في نهاية المطاف، في كرة القدم يمكن أن تحدث أشياء كثيرة، لأنه في العام يمكن أن تكون هناك خسائر أو لحظات صعبة، لكنني أعتقد أن برشلونة مستعد للقتال من أجل دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "شاهدت خسارة الكلاسيكو الأخير، لقد عايشت ذلك مرات عديدة، وأفكر في حال الناس في برشلونة بعد الخسارة، لكنهم بالتأكيد سيعودون من هذه الضربة".

وأردف: "ليس لدي أدنى شك في أن برشلونة هو أحد المرشحين -لدوري الأبطال- لكنني لا أعتقد أيضًا أنه يجب أن يصبحوا مهووسين أو يعتبروا أنفسهم المرشحين، يجب عليهم التقدم خطوة بخطوة، والتطور خلال البطولة".

وبسؤاله عما إذا ساعده برشلونة على الفوز بالكرة الذهبية في السابق، قال الأرجنتيني: "من الواضح أن التواجد في أفضل فريق في العالم يمنحك المزيد من الفرص، وكذلك في أفضل فريق في التاريخ، إن تحقيق الألقاب التي حققناها يعني إمكانية أكبر للفوز بالجوائز الفردية، وفي النهاية، الجوائز المهمة هي الجوائز الجماعية التي، في الوقت نفسه، تقربك من الجوائز الفردية، برشلونة هو أفضل فريق في العالم لأنه مميز".

وسُئل ميسي في الختام عما إذا كان لديه رغبة في تقديم الجائزة أمام جمهور ملعب "حديقة الأمراء" معقل فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن رد ميسي كان صادمًا حيث قال: "لا أعتقد أن الأشخاص في باريس سان جيرمان سيكونون متحمسين جدًا لرؤيتي أقدم لهم الكرة الذهبية".

وأضاف في ختام حديثه: "لقد قمت بتحية كيليان مبابي، لقد قضينا عامين معًا، وكانت لدينا علاقة رائعة، وقاتلنا من أجل نفس الأهداف وما زالت لدينا علاقة جيدة، لهذا السبب نقول مرحباً لبعضنا البعض ونتحدث. هذا طبيعي".