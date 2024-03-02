الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالعائلة

رغم صمته على العديد من الأكاذيب التي تنتشر حوله، إلا أن الوضع يختلف تمامًا مع ليونيل ميسي عندما يتعلق الأمر بعائلته.

تصريحات انتشرت مؤخرًا عن قيام ميسي بالحديث عن موهبة ابنه ماتيو، يقول خلالها:"هناك العديد من الأكاديميات في أمريكا أرادت التوقيع مع ماتيو، لكنني سجلته في إنتر ميامي، لديه موهبة رائعة وأعتقد أن أسلوبه يشبهني عندما كنت صغيرًا".

ومن جانبه حرص صاحب الـ36 سنة على نفي ذلك تمامًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" قائلًا:"هذا غير صحيح، لم أقل ذلك أبدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتختلف بذلك طريقة تعامل ميسي مع الشائعات المتعلقة به مقارنة بعائلته، حيث انتشرت العديد من الأنباء غير الصحيحة عنه على مدار السنوات الماضية سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان، وكان يفضل وقتها الصمت.

جدير بالذكر أن ميسي افتتح الموسم الجديد من الدوري الأمريكي، بتسجيل هدفًا وصناعة آخر في أول مباراتين، ويستعد لخوض المواجهة الثالثة أمام أورلاندو في الساعات الأولى من صباح الغد الأحد.