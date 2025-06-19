"أحيانًا يلمس اللاعبون أنفسهم".. ماسكيرانو يرد على أنباء غياب ميسي أمام بورتو

النجم الأرجنتيني أثار قلق بعض الجماهير

تجاهل مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو المخاوف بشأن إصابة ليونيل ميسي، قائلاً: "أحياناً يلمس اللاعبون أنفسهم"، مؤكدًا ثقته في مشاركة اللاعب أمام بورتو البرتغالي.

ماذا حدث؟

أثار الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية مخاوف بشأن لياقته البدنية بعد أن التقطت الكاميرات صوراً له وهو يمسك بساقه اليسرى خلال حصة تدريبية لإنتر ميامي قبل اللعب أمام بورتو. بدا النجم البالغ من العمر 37 عاماً أنه يعاني من بعض الألم.

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ظهر مقطع الفيديو الذي يبدو فيه ميسي يعاني من مشكلة عضلية، في الوقت الذي غادر فيه إنتر ميامي قاعدته في فلوريدا متوجهاً إلى أتلانتا لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية.

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ماسكيرانو مصمم على أن زميله الأرجنتيني السابق سيكون جاهزاً للمشاركة في تلك المباراة.

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ماذا قال خافيير ماسكيرانو

عند سؤاله عن آخر المستجدات بشأن ميسي، قال مدرب إنتر ميامي عن الفيديو الذي يظهر قائد الفريق وهو يعاني من ألم: "خلال رحلة السفر من ميامي إلى أتلانتا، رأيت هذا الفيديو في بعض الأماكن، لكن ليو في حالة جيدة، وقد تدرب وأكمل الحصة التدريبية بالكامل. كان يلمس ساقه، لكن اللاعبون يلمسون أنفسهم أحيانًا، ولا يوجد أي مشكلة، فهو في حالة جيدة وسيشارك في المباراة بالتأكيد".

هل تعلم؟

جوردي ألبا جاهز أيضًا للعودة إلى إنتر ميامي، بعد أن غاب عن مباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية ضد الأهلي، حيث يتوق ماسكيرانو إلى الاستعانة بأهم لاعبيه أمام بورتو.

وأضاف: "لدينا لاعبون يشعرون براحة أكبر عندما يكونون في حوزة الكرة، ويهيمنون على المباراة، ويتحكمون في مجرياتها. بالطبع، نحن نواجه فريقًا معتادًا على ذلك أيضًا، وهو خصم رفيع المستوى. لكن على أرض الملعب، نحن 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، وسنحاول إيقاف نقاط قوتهم، وكشف نقاط ضعفهم، وذلك من أجل تقديم مباراة رائعة لتحقيق نتيجة جيدة".

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ماذا ينتظر إنتر ميامي؟

تعادل إنتر ميامي مع الأهلي بدون أهداف، مما يعني أنه يتعين عليه حصد النقاط بسرعة إذا أراد التأهل من المجموعة الأولى والوصول إلى دور الـ16 في البطولة العالمية التي تقام في الولايات المتحدة.