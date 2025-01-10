"التجديد ثم العودة إلى أوروبا!" .. إنتر ميامي يحضر مفاجأة كبرى لليونيل ميسي

ميسي غادر الملاعب الأوروبية؛ فكتب التاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يعود الأسطورة ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، إلى الملاعب الأوروبية مجددًا، خلال الفترة القادمة.

ميسي البالغ من العمر 37 سنة، كتب التاريخ في الملاعب الأوروبية لأكثر من 18 سنة؛ عندما مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ثم باريس سان جيرمان.

وبعد مرحلتي برشلونة وباريس؛ غادر الأسطورة الأرجنتينية الملاعب الأوروبية في صيف 2023، لينضم إلى إنتر ميامي؛ الذي توّج معه ببطولتي "كأس الدوريات" و"درع المشجعين"، لأول مرة في تاريخ النادي الأمريكي.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" مساء اليوم الجمعة، يعمل مالكا إنتر ميامي ديفيد بيكهام وخورخي ماس، على تجديد عقد ميسي؛ الذي ينتهي في شهر ديسمبر من عام 2025.

الصحيفة الإسبانية الشهيرة كشفت عن أن العقد الجديد المقترح، والذي من المقرر أن يمتد لنهاية عام 2026؛ سيشهد زيادة مالية كبيرة في الراتب، إلى جانب السماح لميسي بالعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

وأعلنت أن إنتر ميامي سيسمح للأسطورة الأرجنتينية، بالانتقال "معارًا" إلى أي فريق أوروبي، خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025 وبدايات 2026؛ لكي يكون جاهزًا بدنيًا للمشاركة مع منتخب الأرجنتين، في بطولة كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي إذا وافق على ذلك؛ سيعود إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، بعد انتهاء الإعارة، في شهر فبراير من عام 2026؛ وذلك عند انطلاق منافسات الدوري الأمريكي، بشكل رسمي.

البطولة الأمريكية تنقسم إلى مرحلتين؛ "درع المشجعين" الذي يبدأ في فبراير من كل عام وينتهي في أكتوبر، ثم "دوري النخبة" الذي تنطلق تصفياته في أكتوبر ويختتم بالنهائي في ديسمبر.

وبالتالي.. سيكون بإمكان ميسي؛ أن ينتقل معارًا إلى أي نادٍ أوروبي في صيف 2025، إذا فقد إنتر ميامي فرصة المنافسة على "درع المشجعين" والتأهل لتصفيات "دوري النخبة"، أو الرحيل في يناير 2026 لمدة شهرين فقط، حال وصل فريقه إلى المراحل الأخيرة من البطولة الأمريكية.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، سجل 34 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 39 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، منذ الانضمام إليه في صيف 2023 وحتى الآن.