عاد فعادت المتعة معه .. الملك ليونيل ميسي يُبدع ويقود إنتر ميامي للفوز على فيلاديلفيا

ميسي عاد مجددًا ليُمتع الجميع بمهاراته

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى إلى الملاعب، وذلك مع فريقه إنتر ميامي، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها بنهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا، لتعود معه المتعة!

وتعرض ميسي لإصابة في الكاحل خلال نهائي كوبا أمريكا، الذي أقيم يوم 14 يوليو الماضي، لتكون ثاني أطول فترة غياب في موسم واحد لميسي لمدة 105 أيام، حيث كانت أطول فترة غياب موسم 2004-2005، حيث غاب وقتها 117 يومًا.

وقاد ليونيل فريقه إنتر ميامي للفوز على فيلاديلفيا بثلاثية مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

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الانتصار رفع رصيد إنتر ميامي في صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لوس أنجلوس جالاكسي صاحب الوصافة.

ميسي يُبدع أمام فيلاديلفيا

وتقدم فيلاديلفيا بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، ليرد ميسي بهدف التعادل بالدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد تمريرة لويس سواريز له على حافة منطقة الجزاء، حيث قام بمراوغة المدافع ثم سدد الكرة بالمرمى.

وفي الدقيقة 30 أرسل جوردي ألبا كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى ليُقابلها ميسي من لمسة واحدة في مرمى فيلاديلفيا مُعلنًا تقدم إنتر ميامي بالهدف الثاني.

ورفض ميسي أن ينتهي اللقاء بهدفين فقط لفريقه، حيث مرر الكرة إلى سواريز داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 90+7، ليسددها المهاجم الأوروجوياني على يمين حارس الخصم لتسكن الشباك.

ميسي يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي

أصبح ليونيل ميسي هو أسرع من ساهم في 30 هدفًا بتسجيله 15 هدفًا وصناعة مثلهم، وذلك خلال 19 لقاء فقط بالدوري الأمريكي.

ليونيل عزز صدارته لقائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في القرن الـ21، بعدما ساهم في تسجيل 1215 هدفًا، بتسجيله 340 هدفًا وصناعة 375 هدفًا.

ليونيل الأفضل في مباراة عودته

فرض ميسي نفسه ليكون الأفضل في المباراة التي شهدت عودته، بعد حصوله على أعلى تقييم 9.1 من شبكة سوفا سكور، حيث سجل هدفين وصنع الثالث، ليتوج بجائزة أفضل لاعب بالمباراة.

وسدد ميسي الكرة مرتين على المرمى، ولمسها 74 مرة، ودقة تمريراته هي 82%، كما أنه مرر 3 تمريرات مفتاحية، وأرسل عرضيتين منهم واحدة بشكل صحيح، وحصل على خطأين وارتكب مثلهما، ووقع في التسلل مرتين.