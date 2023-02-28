ليونيل سكالوني: أنا محظوظ لأنني أتكلم عن ميسي.. أراه في مونديال 2026!

تحدث مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن مواطنه ليونيل ميسي وجوائز "الأفضل" مشددًا على أن مسيرة البرغوث لم تنته بعد.
وقال سكالوني في تصريحات لشبكة "كادينا سير": "لم نفوت أي جائزة، لقد منحونا كل شيء".
وأضاف: "بالنسبة لميسي، ليس لدي شيء لأضيفه عن كل ما قيل عنه، أنا محظوظ لأنني أتحدث عنه، وأدربه، والجزء الأهم لأنه سيكمل مسيرته في كرة القدم".
وعاد ليؤكد الحديث عن هذا الأمر: "هل سيكمل مع المنتخب؟ كل أبوابنا مفتوحة من أجله، أتمنى أن يلحق بكأس العالم المقبل، أستطيع رؤيته هناك، ولكن أهم شيء في البداية أن نتأهل".
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