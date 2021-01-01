ليوناردو: مبابي يريد البقاء في باريس ولكن

ماذا قال المدير الرياضي لبي إس جي؟

علق المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو على تألق كيليان مبابي في انتصار الفريق على ليون ومسألة تمديد عقده مع الفريق.

بي إس جي حقق فوزه الأول على كبار القوم في فرنسا هذا الموسم بالانتصار على ليون بنتيجة 4-2 مساء الأحد، وسجل مبابي هدفين.

وقال ليوناردو للإعلام عقب المباراة: "المباريات والعروض الأخيرة لمبابي كانت رائعة ولكن اليوم ليس مناسباً للحديث عن مستقبله".

وأكمل: "ستأتي نقطة حيث سيكون لزاماً علينا توضيح مستقبله، ولكن في الموقف العام هو يريد البقاء مع باريس سان جيرمان".

مستقبل مبابي مع بي إس جي محط الأنظار في الأسابيع الماضية في ظل تعقد المفاوضات بين الطرفين وعدم التوصل لحل نهائي حتى الآن.

اقرأ أيضاً .. ريال مدريد يطالب المنتخبات بمعاملة خاصة لنجومه

وينتهي عقد النجم الشاب مع بي إس جي في 2022، وارتبط بعدة أندية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وليفربول بالفترة الأخيرة.

ولعب مبابي 25 مباراة هذا الموسم في مسابقة الدوري، وسجل عشرين هدفاً بقميص فريق العاصمة الفرنسية.